Юрий Квятковский покидает пост главного режиссера Росгосцирка

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Театральный режиссер и постановщик шоу-программ Юрий Квятковский покидает пост главного режиссера Российской государственной цирковой компании. Об этом сообщается в пятницу на сайте Росгосцирка.

"Главный режиссер Российской государственной цирковой компании Юрий Квятковский покидает свой пост. Его решение связано с большими личными творческими планами и развитием собственных проектов в области театрального искусства", - говорится в сообщении.

Квятковский был назначен на этот пост в феврале 2020 года, за время своей работы в компании стал лауреатом премии "Золотая маска".

Режиссер окончил школу-студию МХАТ (курс Дмитрия Брусникина), работал с ведущими театрами и различными площадками в России и за рубежом. Занимается уличными театральными постановками (автор театрализованного шоу на Тверской "Путешествие в Рождество" и постановщик карнавала в Парке Горького), преподает в школе-студии МХАТ.