В Тульской области открылся двухдневный именной фестиваль Дениса Мацуева

ТУЛА, 14 мая. Ведущий российский пианист Денис Мацуев впервые открыл в Тульской области свой именной двухдневный фестиваль, который проводит возглавляемый им благотворительный фонд "Новые имена" им. И. Н. Вороновой, передает корреспондент ТАСС.

"Я хочу поприветствовать наш фестиваль, наших замечательных солистов, которые будут играть и сегодня, и завтра. Сегодня это концерт симфонической музыки, где ваш покорный слуга будет исполнять Второй концерт Рахманинова, замечательные Андрей Иванов и Екатерина Мочалова исполнят премьеру концерта для домры и контрабаса, а юная победительница "Синей птицы" [балалаечница] Настя Тюрина будет музицировать сегодня с симфоническим оркестром и завтра", - сказал Мацуев.

Он добавил, что в последние годы его приезды в Тулу были связаны с рождением в регионе нового коллектива - Тульского филармонического симфонического оркестра под управлением Вячеслава Лаврика.

Мацуев пояснил, что в условиях пандемии трудное проводить крупные фестивали. "Нелегко в наше невеселое время проводить что-то крупное, но наша страна доказывает, что это возможно. В отличие от многих других мест в мире, где не происходит ничего. Больше года не играют самые знаменитые оркестры, только сейчас открывается Вена, Испания, Италия, чуть-чуть Франция, Германия и Америка закрыты до сих пор в концертном плане. И я очень хочу, чтобы нашему примеру последовали и другие страны", - сказал Мацуев.

На открытии фестиваля он вручил юным музыкантам стипендии фонда "Новые имена" и путевки в международную летнюю творческую школу в Суздале.

Благотворительный фонд "Новые имена" им. И. Н. Вороновой создан в 1989 году при содействии Российского фонда культуры и Международной Ассоциации фондов мира для поиска и поддержки молодых дарований в области культуры и искусства. За это время его поддержку получили более 15 тыс. молодых российских талантов. Мацуев возглавляет фонд на протяжении многих лет.