"Современник" проведет единственный показ спектакля "Вечно живые. История в лицах"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Московский театр "Современник" представит в субботу документальный проект художественного руководителя Виктора Рыжакова и драматурга Михаила Дурненкова о рождении театра "Вечно живые. История в лицах". Постановка будет показана один раз, сообщили в пресс-службе театра.

"На Основной сцене покажут спектакль, осмысляющий уникальный факт истории театра - рождение "Современника". Голоса истории - основателей, артистов, сотрудников театра и всех тех, кто является неотъемлемой частью его биографии, в одну особую художественную ткань соединили драматург Михаил Дурненков и режиссер Виктор Рыжаков. Гости вечера смогут первыми побывать на камерной экспозиции в зрительском фойе, посвященной первым спектаклям театра и его семерым основателям", - сказали в пресс-службе.

В постановке задействована практически вся труппа театра. В том числе перед зрителями сыграют Алена Бабенко, Никита Ефремов, Александр Хованский, Светлана Иванова, Клавдия Коршунова, Илья Лыков, Виктория Романенко, Иван Стебунов, Рашид Незаметдинов и другие. К участию приглашены также Игорь Золотовицкий и Павел Табаков.

При создании спектакля были использованы документы из архива театра, в том числе стенограммы заседаний худсовета "Современника" и воспоминания артистов, стоявших у истоков театра. Вдохновением для создания спектакля послужила постановка "Вечно живые" Олега Ефремова.

Показ спектакля пройдет в рамках празднования 65-летия театра. Как отмечают в пресс-службе, одним из главным объектов внимания "Современника" в юбилейный год стало прошлое театра. "Внимательно исследуя его, вглядываясь в различные эпизоды, мы стремимся разгадать тот уникальный код, который позволил театру родиться и начать свой самобытный путь в искусстве", - добавили в пресс-службе.