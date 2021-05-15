Национальная галерея США возобновила работу после полугодового простоя из-за пандемии

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Национальная художественная галерея США возобновила в пятницу работу после длительного простоя, вызванного пандемией. Ровно в 11:00 по местному времени (18:00 мск) двери музея, остававшиеся закрытыми для посетителей с 20 ноября минувшего года, вновь распахнулись для них. Первых за полгода посетителей галереи приветствовала ее директор Кейуин Фелдмэн.

Беседуя с корреспондентом ТАСС, Фелдмэн отрицательно ответила на вопрос о том, понесла ли галерея в условиях всевозможных сложностей какие-то потери, которые можно считать невосполнимыми. "Нет. Очень рада сказать, что ничего такого с нами не произошло", - заверила директор.

"Национальной галерее очень повезло [в этом плане], так как она, будучи федеральным институтом, имеет гарантированное финансирование [из государственного бюджета США], - пояснила Фелдмэн. - Это помогло нам выстоять в шторм". "Конечно, для других музеев в Америке и иных странах было очень тяжело потерять такие [связанные с приемом посетителей] доходы. Нам пришлось не столь сложно", - заявила специалист. По ее словам, галерея даже не производила вынужденное сокращение кадров, если не считать передачу функций обеспечения работы ряда магазинов галереи подрядчику.

Между тем многие американские музеи, ранее предупреждавшие об угрозе полного закрытия по вине пандемии, действительно находятся в очень тяжелом положении, подтвердила Фелдмэн. "Мне кажется, это вполне реальная [опасность]", - сказала она про перспективы закрытия целого ряда таких учреждений.

"Это очень крупная проблема в американских музеях, так как они не имеют достаточного оборотного капитала. У нас просто нет такой донорской базы и эндаументов [целевых фондов], чтобы действительно финансировать операции и работу музеев. Надеюсь, что в следующие несколько лет мы увидим активизацию усилий музеев, а также поддержку доноров, направленные на увеличение эндаументов, дабы можно было пережить тяжелые времена, подобные нынешним или экономическому кризису 2008 года", - отметила руководитель галереи.

Влияние пандемии

Фелдмэн посетовала на то, что распространение нового коронавируса перечеркнуло планы проведения временных выставок практически во всем международном музейном сообществе.

"Поскольку речь идет о пандемии, она отразилась на музеях в буквальном смысле слова во всех точках земного шара. Мы все [сейчас] говорим: если бы мы только знали с самого начала, каким продолжительным окажется этот период, мы бы действовали иначе", - призналась директор.

Согласно изложенной ею информации, галерее неоднократно пришлось переносить организацию нескольких временных экспозиций. "Попытки скорректировать графики столкнулись с хаосом. <...> На наш график влияют 6-10 других музеев. <...> По сути, все музеи [мира] оказались в ситуации, когда график [временных] выставок реализуется с годовой задержкой", - сообщила Фелдмэн.

Виртуальная реальность

Непосредственно в галерее в последние полгода находились фактически только те сотрудники, которые отвечали за сохранность собрания музея. "Мы были закрыты для публики на протяжении последних шести месяцев, а непосредственно в здании работал только "костяк" персонала, занимавшийся [в основном] обеспечением сохранности собрания [музея]. И, разумеется, самым тяжелым моментом было то, что приходилось трудиться удаленно, без воплощения в жизнь нашей миссии, <...> без того, чтобы принимать каждый день посетителей", - поведала Фелдмэн.

Однако, убеждена она, галерея за это время "по-настоящему увеличила объемы цифровой работы". "Наш интернет-сайт [теперь] наполнен виртуальными экскурсиями, содержащими дополнительную информацию, мы подготовили множество программ для семей и детей, <...> старались дотянуться до людей там, где они находились, то есть до их жилищ", - пояснила руководитель галереи.

Связи с Эрмитажем

Кроме того, Фелдмэн рассказала, что "стала членом международного консультативного совета [Государственного] Эрмитажа". "Примерно год назад. И мы [члены совета] должны были встретиться в минувшем августе, но, конечно, из-за пандемии этого не произошло. Мы встретились в виртуальном режиме. Посмотрим, встретимся ли в текущем году", - уточнила Фелдмэн.

При этом она подчеркнула, что ждет возможности отправиться в Санкт-Петербург на это заседание. "Да, я бы с удовольствием поехала", - сказала Фелдмэн. Она стала первой женщиной во главе Национальной художественной галереи США за всю историю этого музея, основанного в 1937 году. Фелдмэн приступила к работе в этой должности весной 2019 года.

Собрание Национальной художественной галереи США состоит из более чем 150 тыс. произведений искусства, в основном западного. Ее ежегодно посещают более 5,2 млн человек. Согласно данным специализированной американской печати, галерея входит в десятку самых популярных в мире. В Национальной художественной галерее США хранится ряд шедевров, украшавших в прошлом залы Эрмитажа и распроданных после революции советскими властями. Согласно официальной информации галереи, речь идет в общей сложности о 21 полотне, среди которых, в частности, работы Рафаэля, Рембрандта, Тициана.

Галерея является частью Смитсоновского института. Это крупнейший в мире музейный и научно-исследовательский комплекс. В систему института входят 19 музеев и галерей в Вашингтоне и Нью-Йорке, Национальный зоопарк в столице США и еще девять научно-исследовательских центров. Официально институт считается государственным учреждением. Доля американских властей в его финансировании составляет примерно 70%. Дополнительные средства в бюджет организации поступают главным образом от частных жертвователей, за счет издательской и коммерческой деятельности.