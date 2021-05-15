Более 300 предметов иранского искусства эпохи Каджаров представят в Музее Востока

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Выставка "Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров", представляющая живопись и декоративное искусство Ирана конца XVIII - начала XX века, открывается в субботу в Государственном музее Востока в Москве, сообщает пресс-служба музея.

"Масштабный выставочный проект познакомит зрителей с малоизвестной широкой публике страницей иранской истории и искусства - периодом конца XVIII - начала XX века и займет весь выставочный комплекс музея - семь залов", - говорится в сообщении.

В экспозицию вошли более 300 предметов из иранской коллекции Музея Востока. Среди них - произведения живописи и миниатюры, керамика и стекло, изделия из дерева и художественный металл, ковры и расписные ткани, манускрипты и оружие. Помимо этого, в музее представлены исторические документы из Государственного архива РФ, экспонаты из фонда Марджани и фотоматериалы из Кунсткамеры. Большая часть экспонатов выставляется впервые, пояснили в пресс-службе.

Кураторы поделили выставку концептуально на тематические разделы. Проект исследует разные стороны жизни иранского общества XIX - начала XX века, это и идеология верховной власти, и религиозные практики, и народные суеверия, и взаимоотношения с иностранцами, и военные традиции, и мастерство ремесленников, а также бытовая культура. В рамках выставки запланированы также кураторские экскурсии, лекции, концерты, кинопоказы, мастер-классы.

Коллекция музея Востока насчитывает более 1 000 предметов каджарского искусства, благодаря чему является одной из самых представительных в мире, ее можно сравнить с собраниями Лувра, Музея Виктории и Альберта в Лондоне и Государственного Эрмитажа. В музее пояснили, что каджарское искусство долгое время оставалось недооцененным и в последние десятилетия искусствоведы стали осознавать его значимость. Так, в разные годы выставки прошли в Лансе, Нью-Йорке, Баку.

В музее отметили, что каджарская династия пришла к власти в Иране в последней четверти XVIII века после долгой междоусобной борьбы. Ее представители правили во времена экономических кризисов и войн, при этом Иран воспринимался европейской стороной как отсталая провинция. Несмотря на это, страна сохранила независимость, началась модернизация. Каджарское искусство отражало интерес к европейским достижениям и преклонение перед собственной историей и традициями.