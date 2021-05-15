Мишустин поздравил балерину Надежду Павлову с юбилеем

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку СССР, балерину Надежду Павлову, отметив грациозность, виртуозное владение пластикой танца и талант драматической актрисы. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Вы - блистательная звезда Большого театра, чье имя стало олицетворением великой красоты и замечательных традиций русского балетного искусства. Грациозность, виртуозное владение пластикой танца, талант драматической актрисы, утонченность и экспрессия позволили вам покорить лучшие сцены мира. <...> Желаю вам удачи во всем, доброго здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении.

Кроме того, Мишустин отметил, что благодаря таланту балерины появилось новое поколение танцовщиков, завоевавших признание публики.

Надежда Павлова - российская балерина и балетмейстер, народная артистка СССР (1984). С 1975 года по 2000 - солистка Большого театра, где в настоящее время является балетмейстером-репетитором. Первая исполнительница партии Принцессы ("Деревянный принц" в постановке Андрея Петрова). Снималась в фильмах "Сицилианская защита", "Синяя птица" и др.