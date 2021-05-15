Власти Пскова и Минкультуры России проведут симфонический концерт у монумента Невскому

ПСКОВ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области при поддержке Министерства культуры РФ впервые проведут выступление симфонического оркестра региона на горе Соколиха у монумента русским воинам и князю Александру Невскому. Мероприятие будет посвящено 800-летию со дня рождения полководца, сообщил губернатор Михаил Ведерников в субботу в видеообращении к жителям.

Для Псковской области личность князя имеет особое значение. На территории региона на берегу Чудского озера ежегодно проходит международный военно-исторический фестиваль "Ледовое побоище". Он проходит на месте, где, по данным историков, 18 апреля (5 апреля по старому стилю) 1242 года произошло масштабное сражение русского войска с ливонскими рыцарями, в котором дружина под предводительством Александра Невского одержала победу.

"Двенадцатого июня при поддержке Минкультуры РФ на горе Соколиха губернаторский симфонический оркестр даст концерт "На страже мира". Он будет посвящен 800-летию со дня рождения великого князя", - сказал Ведерников.

В 2021 году в соответствии с указом президента РФ отмечается 800-летие со дня рождения князя Новгородского, Киевского и Владимирского, великого полководца Александра Невского.