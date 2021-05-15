В Петрозаводске открылась книжная ярмарка в рамках Всероссийского библиоконгресса

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 мая. /ТАСС/. Книжная ярмарка "Время читать" открылась в торговом центре "Лотос Plaza" в Петрозаводске в субботу. Это первое мероприятие, приуроченное ко Всероссийскому библиоконгрессу, который официально начнет работу в столице Карелии 17 мая, сообщил в ходе церемонии открытия президент Российской библиотечной ассоциации (РБА) Михаил Афанасьев.

"Чрезвычайно важное дело для нас, для профессионального библиотечного сообщества: каждый год мы выбираем самый достойный город, который можно было бы обозначить как библиотечную столицу нашей страны, где книжное дело, библиотечное дело, книгоиздательство, книгораспространительское дело находится на том уровне, что можно здесь провести Всероссийский библиотечный конгресс <...> В этом отношении Петрозаводск и Карелия давно претендуют на то, чтобы быть обозначенными как один из самых лучших и интересных регионов по этому направлению <…> Выставка (ярмарка) - это для меня всегда приятная трогательная вещь, когда мы здесь говорим <…> о книгах немножко шире, чем просто о взаимоотношении с нашим читателем. Здесь парад сегодняшних книжных издателей", - сказал Афанасьев.

Как рассказала ТАСС Марина Никишина - директор Национальной библиотеки Карелии, организатора события, в ярмарке принимают участие 16 издательств, среди которых "Самокат" (Москва), "АСТ" (Санкт-Петербург), "Молодая мама" (Санкт-Петербург), Книжный дом Анастасии Орловой (Ярославль), а также восемь издательств Карелии. Участникам было предложено представить подборки книг для семейного чтения. На прилавках можно познакомиться с разнообразной детской литературой, книгами по истории, романами современных российских и зарубежных писателей.

"Мы просили сотрудников РБА, чтобы ярмарка позиционировалась как площадка семейного досуга, чтения. Поэтому здесь представлена литература для детей и родителей. Ассоциация же внесла философско-историческую лепту присутствием издательства "Машина времени" (молодое независимое издательство из Санкт-Петербурга, выпускающее книги по гуманитарным направлениям с акцентом на "историческое измерение"), - сказала Никишина.

Книжная ярмарка продлится два дня. В ее программе запланированы встречи с писателями из Карелии и других российских регионов. Открыла цикл встреч с читателями петербургский автор Елена Чижова. В воскресенье на площадке ярмарки свой новый роман "Любовное чтиво" представит писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.

О конференции

XXV ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации пройдет в Петрозаводске с 17 по 20 мая на базе Национальной библиотеки Карелии. Темой библиоконгресса в этом году выбрана "Библиотека 2030: строим будущее сегодня". На тематических площадках представители российского библиотечного сообщества поделятся опытом дистанционной работы, который они обрели в период пандемии коронавируса. Кроме того, на площадке конференции пройдут выборы президента РБА и пяти членов правления организации.