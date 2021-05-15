Фильм "Пальма" получил Гран-при фестиваля "Виват кино России" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Фильм "Пальма" режиссера Александра Домогарова-младшего удостоен Гран-при 29-го Вcероссийского фестиваля "Виват кино России!". Награда вручена в субботу на церемонии закрытия фестиваля в музыкальном театре "Зазеркалье".

"В такой компании находиться - огромная честь для меня. Мы снимали зрительское кино и наконец-то выиграли фестиваль. Обалдеть", - сказал на церемонии режиссер. В центре его картины - история овчарки по кличке Пальма, которая вынужденно расстается со своим хозяином и каждый день встречает его в аэропорту в надежде, что он вернулся.

Приз "Лучший режиссер" жюри под председательством продюсера Вячеслава Тельнова присудило постановщику фильма "Человек из Подольска" Семену Серзину.

Как сказала член жюри, обладатель Гран-при предыдущего "Вивата" режиссер Оксана Карас, ей "очень приятно, что эта награда досталась Семену Сердину - дебютант в профессии, он дерзко, смело и талантливо ворвался в кино". Актеру этого фильма Владимиру Майзингеру присужден приз "За лучшую мужскую роль.

Жюри отметило премией работу оператора фильма " Белый снег" Федора Лясса. А исполнительница главной роли в этой картине о спорте Ольга Лерман, которая до cъемок несколько месяцев училась бегать на лыжах, получила приз "За лучшую женскую роль".

"Приз прессы" присужден картине Владимира Котта "Конец фильма". А призом зрительских симпатий награждена лента "Только серьезные отношения" режиссера Вячеслава Росса.

Специальные призы

Актер Александринского театра народный артист России Сергей Паршин, имеющий в своей фильмографии 220 работ в исторических и современных фильмах, награжден на церемонии призом "Признание" за создание впечатляющей галереи мужских образов на экране.

Приз "За духовность в культуре" присужден петербургскому кинооператору Сергею Астахову, в творческом списке которого - 70 фильмов. "Спасибо режиссерам, которые дают мне пищу для того, чтобы я их картины интерпретировал, и моими глазами вы видели сюжет, работу актеров и все что волнует зрителей". К сказанному он добавил приглашение на открытие 22 июня часовни, которую он своими трудами поставил в районе Синявино-2 в память обо всех погибших при прорыве блокады Ленинграда.

Приз "Немеркнущая зрительская любовь" получила в день своего юбилея режиссер, музыковед и педагог, профессор Санкт-Петербургской консерватории Ирина Тайманова.

На церемонии закрытия был показан фильм Алексея Федорченко "Последняя "Милая Болгария". Всего на фестивале за пять дней было показано 54 фильма, на которых бесплатно побывало более 9 тыс. зрителей.