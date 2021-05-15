Noize MC выступил в Третьяковской галерее в "Ночь музеев"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Концерт рэп-исполнителя Noize MC (Иван Алексеев), имя которого держалось в секрете вплоть до его выхода на сцену, прошел в субботу в Третьяковской галерее на Крымском валу в рамках акции "Ночь музеев". Онлайн-трансляция мероприятия велась на YouTube-канале музея.

"Мы сейчас на пороге культурной катастрофы, потому что сейчас в музее прозвучит рэп - чудовищные стихи под украденную музыку. Какое отношение это имеет к романтизму, мы разберемся чуть позже", - отметил музыкант.

Артист исполнил хиты "Иордан", "Почитай старших", "Ругань из-за стены", а также треки "Все, как у людей", "Гой еси", "В темноте". Музыкант представил композиции, вдохновленные творчеством поэта Серебряного века Осипа Мандельштама - "Сохрани мою речь" и "Век-волкодав".

Выбор темы акции в Третьяковке был продиктован масштабной выставкой "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". "Романтизм в пику классицизму помещает в фокус личность с ее сложным внутренним миром, переживаниями, бунтарским духом. Мы все с вами, потребители современной культуры - наследники романтизма", - считает Noize MC.

Ранее в галерее прошла премьера одноактного балета израильского хореографа Лотема Регева "Отражение". Также для посетителей бесплатно работали постоянная экспозиция и ряд выставок.

Всероссийская акция "Ночь музеев" проходит ежегодно в преддверии Международного дня музеев 18 мая. В этом году она проходит офлайн 15 мая. В 2020 году в связи с мерами профилактики распространения коронавируса мероприятия акции были перенесены в онлайн-пространство.