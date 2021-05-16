В Архангельске открылась выставка "Жизнь знаменитых кораблей" о парусниках разных стран

АРХАНГЕЛЬСК, 16 мая. /ТАСС/. Выставка "Жизнь знаменитых кораблей" о парусниках разных стран художницы из Санкт-Петербурга Кати Флоренской открылась в воскресенье в Архангельске. Автор представила восемь живописных картин и около 30 принтов графических работ, посвященных морю.

Как сообщила ТАСС Флоренская, на ее картинах изображены парусники, которые оставили свой след в истории: на них проходили знаменитые исследовательские экспедиции, они были первыми в своем роде. "Корабли отбирались либо по эстетическому принципу, то есть они мне понравились, либо по принципу, что мне была интересна судьба корабля, - пояснила художница. - Здесь нет четкой системы, но все корабли, которые нарисованы, имели интересную судьбу. Некоторые были более героические: исследовательские или воевали. А другие были попроще: просто пассажирские, например, но они были первыми в своем роде и тоже исторически важны".

Первым в серии стал "Полумесяц" (Halve Maen - голл.) - трехмачтовое судно, построенное по заказу Голландской Ост-Индской компании и спущенное на воду в 1608 году. В серии изображены корабли разных столетий и стран, например, "Геркулес" и "Святая Анна", которые пропали в Арктике с экспедициями Владимира Русанова и Георгия Брусилова в 1913-14 гг. Про каждый парусник под его изображением написан небольшой текст, где отражены основные этапы судьбы корабля. Надпись сделана на языке той страны, на котором говорила команда судна.

"Под каждым кораблем [есть] таблички с переводом, так что проблем возникнуть не должно, - сказала автор. - И здесь у меня написана краткая история с событиями из жизни корабля, причем именно корабля, а не тех, кто на нем служил. Естественно, они участвовали в судьбе корабля, и про них тоже упомянуто, но жизнь корабля часто не ограничивается исключительно моментом славы. Многие корабли, известные в каких-то научных экспедициях или военных подвигах, начинали, как что-то совсем другое, и заканчивали тоже странно - или в безвестности, или потом служили еще где-нибудь".

Как рассказала собеседница агентства, большое впечатление на нее произвела история "Бигля", корабля, на котором путешествовал тогда молодой натуралист Чарльз Дарвин. Именно это кругосветное плавание дало импульс его дальнейшим работам об естественном отборе и происхождении видов. "Бигль" для меня очень важный корабль, потому что книжка Дарвина про путешествие на нем в детстве мне очень нравилась", - добавила она.

Графические работы

В Архангельск Флоренская привезла около 30 принтов графических работ из серии "Транспорт". Они были сделаны в период пандемии в 2020 году. Как пояснила автор, она писала не только корабли, но и самолеты, автомобили и даже велосипеды - те транспортные средства, которые заинтересовали ее визуально, а также своей историей. Для экспозиции отобраны работы, связанные с морем. "Это часть серии, посвященная морю. Не только парусники, но и пароходы, подводные лодки", - пояснила она.

Среди них, например, французский корвет "Астролябия", на котором ученый Жюль Дюмон-Дюрвиль совершил два кругосветных путешествия, и первый в мире батискаф, построенный в 1948 году Огюстом Пиккаром.

Выставка открылась в экспозиционном пространстве "Открытая палуба" Поморской судоверфи в рамках театрально-музыкального фестиваля "Транзит" при поддержке министерства культуры региона. Она продлится до 16 июня.