Ретроспектива режиссера Вонга Карвая открылась в летнем кинотеатре Garage Screen

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Большая ретроспектива гонконгского режиссера Вонга Карвая открылась в воскресенье в летнем кинотеатре Garage Screen российской премьерой мелодрамы "Дикие дни", всего зрителей ожидает показ восьми отреставрированных картин автора, которые долгое время были недоступны для демонстрации в кинотеатрах. Об этом ТАСС рассказал куратор кинопрограммы Garage Screen Евгений Гусятинский.

"Вонг Карвай - классик современного кино, один из главных режиссеров рубежа XX и XXI веков, представитель большого стиля, автор своей неповторимой кинематографической утопии, при этом открытый по отношению к самой разной аудитории. Очень долго, последние лет пять или даже больше, фильмы Карвая, которые мы покажем, были недоступны для кинотеатрального показа, потому что режиссер работал над их детальной реставрацией. Наконец-то этот большой проект завершен, и картины возвращаются на экран. Это, конечно, огромный подарок всем зрителям", - сказал Гусятинский.

Гостям летнего кинотеатра Garage Screen представят восемь отреставрированных фильмов автора. В их числе картины "Пока не высохнут слезы" (1988), "Падшие ангелы" (1995), "Счастливы вместе" (1997), "2046" (2004) и режиссерская версия ленты "Рука" (из альманаха "Эрос", 2004), которые впервые покажут в России на большом экране. Первым показом ретроспективы стала мелодрама "Дикие дни" (1990) о человеке, который хочет узнать тайну своего рождения.

"Цвета, краски очень важны у Карвая, после реставрации они обрели новое качество, контрастность и выразительность", - пояснил собеседник агентства.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами, ретроспектива продлится до 23 июня.