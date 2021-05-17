Число участников юбилейной "Ночи музеев" в Екатеринбурге выросло на четверть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Юбилейная "Ночь музеев" в Свердловской области собрала на 25% больше участников по сравнению с 2019 годом, когда акция также прошла в офлайн-режиме. В этом году в ней приняли участие 337 тыс. человек, сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

Акция "Ночь музеев - 2021" состоялась 15 мая, в Екатеринбурге она прошла в 15-й раз. В прошлом году онлайн-программа "Ночи музеев - 2020" прошла в Екатеринбурге 16 мая, однако офлайн-мероприятия организаторами были перенесены на 14 ноября из-за пандемии, а позже и отменены из-за нестабильной эпидемиологической ситуации.

"Участниками "Ночи музеев" в Свердловской области стали 337 тыс. человек, что на 25% выше количества гостей 2019 года. Посетителями "Ночи музеев" в офлайн формате стали 117 тыс. человек, онлайн-участниками - 220 тыс.", - говорится в сообщении.

В частности, специальные автобусные туры из Екатеринбурга в музеи Нижнего Тагила, Каменск-Уральского и Реж посетили 120 человек.

"Для нас важно не то, сколько людей придет в этот поздний вечер или ночь, а то, чтобы эти люди потом приходили днем", - цитирует департамент замгубернатора Свердловской области Павла Крекова.

В этом году акция была приурочена к Году науки и технологий в России, Году медицинского работника в Свердловской области.