Международный конкурс имени С. В. Рахманинова будут проводить раз в четыре года

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Минкультуры РФ предлагает проводить Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова не реже одного раза в четыре года. Проект соответствующего постановления правительства опубликован в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях сохранения и популяризации творческого наследия С. В. Рахманинова, а также поддержки молодых российских музыкантов учредить Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова, проводить его не реже одного раза в четыре года, начиная с 2022 года", - говорится в документе.

Согласно предлагаемому положению о конкурсе, в нем могут принять участие музыканты из всех стран. К участию будут допущены не более 25 пианистов, не более 20 дирижеров, не более 40 композиторов.

Уточняется, что на реализацию мероприятия потребуется финансирование в объеме 383 млн рублей.

Конкурс имени С. В. Рахманинова пройдет в 2022 году в России, ведущие российские и зарубежные музыканты выберут лучших в номинациях "Фортепиано", "Дирижирование" и "Композиция". Конкурс посвящен 150-летию композитора, которое будет отмечаться в 2023 году.