Хор имени Пятницкого начал гастроли по Дальнему Востоку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мая. /ТАСС/. Артисты государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого дали концерт в Благовещенске - в первом городе в рамках гастролей по Дальнему Востоку, которые посвящены 110-летию коллектива. Приезд стал возможен в рамках федеральной программы "Мы - Россия", которая внесена во всероссийский гастрольный план Министерства культуры РФ, сказала в понедельник ТАСС министр культуры Амурской области Надежда Доргунова.

"Мы в силу своей удаленности не можем позволить себе посетить концерт хора имени Пятницкого в городе Москве, а когда такой прославленный коллектив приезжает к нам, это за честь региону. Приезд стал возможным благодаря Министерству культуры Российской Федерации, которые с этого года возобновили гастрольный план, и включенная в него концертная программа "Россия - Родина моя" посвящена 110-летию прославленного коллектива. Концерт, который артисты дали в Благовещенске, прошел при аншлаге", - сказала Доргунова.

После Благовещенска коллектив в рамках гастролей посетит Хабаровск и Южно-Сахалинск.

О программе

Федеральная программа "Мы - Россия" стартовала по инициативе Министерства культуры РФ в феврале 2020 года и осуществляется, согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану, который впервые с советского времени объединяет гастрольную деятельность национальных хореографических и хоровых коллективов, а также вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца, ансамблей песни и пляски. В 2021 году в рамках широко востребованной новой программы выступят 28 национальных творческих коллективов.

Участник гастрольного тура государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого был организован в 1910 году собирателем русского фольклора Митрофаном Ефимовичем Пятницким. Это было время расцвета русского модерна, всплеска интереса к национальным истокам. В 1936 году коллектив получил статус государственного, в 1968 году удостоен звания "Академический".