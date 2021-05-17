Минкультуры предложило создать Ассоциацию арктических музеев России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ выступило с предложением о создании Ассоциации арктических музеев страны под эгидой Союза музеев России. Об этом журналистам сообщила в понедельник статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Манилова отметила, что она сообщила об этой инициативе на совещании по реализации проекта "Изучение, сохранение и популяризация культурного и исторического наследия Арктики", состоявшемся в Российском этнографическом музее. "Уверена в поддержке Михаила Борисовича Пиотровского [президент Союза музеев России]. Это не первая ассоциация, которая будет создаваться внутри Союза музеев", - сказала замминистра, добавив, что недавно Пиотровский также поддержал идею создания Ассоциации "петровских музеев".

Предполагается, что деятельность ассоциации будет направлена в том числе на популяризацию культурного наследия арктических регионов России.

По словам Маниловой, объединение, согласно сложившейся в Союзе музеев России практике, могут возглавить два сопредседателя - это глава профильного федерального музея и директор регионального музея. "В случае с Арктикой, конечно, будет Юлия Аркадьевна Купина, директор нашего флагманского Российского этнографического музея, крупнейшего этнографического музея Европы с совершенно бесценной коллекцией [в том числе по арктической тематике]", - пояснила она. Вместе с тем в министерстве будут ожидать предложений от региональных музеев по кандидатуре второго сопредседателя.