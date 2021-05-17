В "Современнике" назвали причину ухода Ольги Дроздовой

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Народная артистка России Ольга Дроздова покинула московский театр "Современник" по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор театра Игорь Попов.

"Ольга Дроздова покинула театр по собственному желанию, по семейным обстоятельствам", - сказал он.

Актриса окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина в 1989 году, после чего была принята в труппу "Современника". В текущем репертуаре артистка была занята в постановках "Три сестры" и "Вишневый сад" по пьесам Антона Чехова, "Крутой маршрут" по роману Евгении Гинзбург и "Анархия" по пьесе Майка Пэкера. Ранее на сцене театра она играла в спектаклях "Анфиса" по пьесе Леонида Андреева, "Виндзорские насмешницы" по пьесе Уильяма Шекспира, "Три товарища" по роману Эриха Марии Ремарка, "Аномалия" по пьесе Александра Галина и других.