В Туле открылся фестиваль военного кино, посвященный 100-летию со дня рождения Озерова

ТУЛА, 17 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль военного кино им. Юрия Озерова, посвященный 100-летию со дня рождения режиссера и 80-летию обороны Тулы и Москвы, открылся в понедельник в Туле.

"Фестиваль проходит уже в девятнадцатый раз, причем седьмой раз - на Тульской земле. И сейчас, в майские дни, когда мы отметили 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, конечно, мы рады, что идет открытие фестиваля, и мы этим поддерживаем тему подвига наших предков и передачи памяти об их подвиге подрастающему поколению", - сказала на церемонии открытия заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Конкурсную программу фестиваля открыл фильм "Огонь" (Россия, 2020 год, режиссер-постановщик А. Нужный), фильмом закрытия станет лента "Красный призрак" (Россия, 2021 год, режиссер-постановщик Андрей Богатырев). Показы работ российских и зарубежных авторов, по данным пресс-службы облправительства, пройдут на полутора десятках площадок в Туле, Щекинском, Дубенском, Арсеньевском, Ясногорском и ряде других районов. "В программу фестиваля войдут кинокартины из различных конкурсных номинаций: "Боевая десятка" (игровые полнометражные фильмы), "Битва за жизнь" (документальные фильмы), "Соколенок" (детско-юношеские и анимационные фильмы), "АКМ" (короткометражные фильмы), "Солдаты свободы" (ретроспективные фильмы)", - отметили в пресс-службе.

В рамках фестиваля в учреждениях культуры региона также состоятся творческие встречи, мастер-классы с российскими актерами. "21 мая в деревне Федора Конюхова Заокского района состоится вручение приза "Миротворец века" Федору Конюхову. Приз вручит народный артист РСФСР, поэт Михаил Ножкин", - добавили в пресс-службе.

О фестивале

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проводится в разных городах России с 2003 года, а с 2010-го вошел в государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" как ежегодный. Главный приз фестиваля - статуэтка "Золотой меч". В разное время ее обладателями становились народные артисты СССР и России - Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Никита Михалков, а также зарубежные кинематографисты - Оливер Стоун (США), Давид Буннерс (Германия), Радослав Владич (Сербия) и другие.

Юрий Озеров - советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, родился 26 января 1921 года. В 1939 году он поступил в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), но в том же году был призван в Красную армию. Демобилизовавшись, в 1945 году Озеров возобновил обучение, а в 1946 году перевелся во Всесоюзный государственный институт кинематографии. Учился в режиссерской мастерской заслуженного деятеля искусств РСФСР Игоря Савченко (1906-1950), окончил институт в 1951 году.

Среди самых известных его работ - киноэпопеи "Освобождение", "Сталинград", "Битва за Москву", посвященные Великой Отечественной войне. Озеров в 1965 году был удостоен звания заслуженный деятель искусств РСФСР, в 1977 году стал народным артистом СССР. Умер 15 октября 2001 года.