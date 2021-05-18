Михайловский театр в Петербурге представит премьеру оперы Петра Чайковского "Опричник"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Михайловский театр представит петербургским зрителям премьеру постановки оперы Петра Чайковского "Опричник" об эпохе царя Ивана IV, сообщили в пресс-службе учреждения культуры. Первый показ спектакля состоится во вторник.

"Наша задача - вновь открыть для публики эту интереснейшую оперу. Как говорил Федор Иванович Шаляпин, исполнявший партию князя Вязьминского, "Опричник", безусловно, обогатил бесценный ларец русской культуры", - привели в пресс-службе слова режиссера-постановщика Сергея Новикова.

"Опричник" - это третья опера Чайковского и первая, дошедшая до наших дней. Две предыдущих - "Воевода" и "Ундина" - не удовлетворили композитора и были им уничтожены. Либретто Чайковский сочинил сам на основе сюжета из исторической драмы Ивана Лажечникова. Мировая премьера прошла в Мариинском театре в Петербурге в апреле 1874 года под управлением Эдуарда Направника.

Музыкальным руководителем новой постановки выступил главный дирижер Михайловского театра Александр Соловьев. По его словам, для него было особенно интересно проследить зарождение стиля композитора и "найти маленькие ростки или густые ветви, а иногда мощные стволы, на которые он будет опираться в будущем". "Опричник" нуждается в подобном прочтении, уверен Соловьев, а его воплощение на сцене - в серьезной работе ума и души.

"В этом произведении мы слышим Чайковского - оперного композитора, который находится в творческом поиске. Последующего за "Опричником" "Кузнеца Вакулу" он тоже впоследствии решил переделать. Так появилась опера "Черевички", которую, например, Святослав Рихтер считал лучшей из опер композитора, - рассказали в театре. - Но когда Чайковский, уже будучи признанным гением во всеоружии мастерства, вновь решил обратиться к партитуре "Опричника", чтобы переработать ее, сократить длинноты и повторы, скоропостижная кончина помешала довести дело до конца".

Главные партии в спектакле готовили Валентина Феденева, Ольга Черемных, Иван Гынгазов, Сергей Кузьмин, Екатерина Егорова, Светлана Токарева, Александр Безруков, Александр Кузнецов, Софья Файнберг, Вадим Волков и Алексей Тихомиров. Ближайшие показы постановки состоятся 20 мая и 13 июня.