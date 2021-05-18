Работы визионера-космиста Ивана Кудряшова покажут в Новой Третьяковке

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Выставка-исследование работ российского визионера-космиста Ивана Кудряшова будет представлена в Новой Третьяковке. Экспозиция включила более 300 работ, расшифровывающих творческую программу художника, сообщил куратор выставки Игорь Смекалов журналистам.

"Именно с помощью этой коллекции мы не просто рассказали о жизни художника, хотя сама по себе эта тема тоже весьма важна. Мы попытались расшифровать его творческую программу. И вы увидите здесь несколько реконструкций, которые на самом деле по-новому раскрывают задачи русского искусства в XX веке <…> Эта выставка трудная. Нужно будет объяснять ее содержание, нужно будет его расшифровывать, надо будет оказаться внимательным к этим вещам. Но, мне кажется, большой русский визионер-космист Иван Кудряшов заслуживает вашего внимания", - сказал он.

Творческое наследие Ивана Кудяршова распределено между музеями четырех стран: России, Узбекистана, Греции и Франции. Посетители выставки смогут познакомиться с работами художника, которые были специально доставлены из коллекции Государственного музея искусств им. Савицкого Республики Каракалпакстан, рассказала исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан Гаянэ Умерова.

"Несомненно, это международный проект. Выставка-исследование станет еще одним связующим звеном между Россией и Узбекистаном. Мы рады представить на ней работы Ивана Кудряшова из коллекции Государственного каракалпакстанского музея искусств имени Савицкого. Это самое крупное собрание работ художника, включающее в себя 351 единицу живописи и графики. И мы рады, что теперь ее смогут увидеть жители и гости Москвы", - заявила она.

Выставка состоит из нескольких разделов, которые включают в себя живопись, графику, сценографические произведения художника, а также архивные материалы. Одним из ее ключевых элементов является объемный макет-реконструкция супрематической росписи Кудряшова для Оренбургского городского театра, переименованного в октябре 1920 года в 1-й Советский театр. Также впервые публике представят большой блок неизвестных ранее документов, в том числе личных удостоверений художника. "Могу смело сказать, что ранее биография художника была неизвестна, ее пришлось реконструировать", - отметил куратор выставки Игорь Смекалов.

Выставка будет открыта с 18 мая по 22 августа 2022 года.

О художнике

Иван Алексеевич Кудряшов (1896-1972) - живописец, график, супрематист, крупнейший представитель космизма в искусстве прошлого века, а также создатель собственного варианта абстрактного искусства, педагог. Международный музейный проект, посвященный юбилею художника, представит первую и наиболее полную ретроспективу произведений "одной из самых ярких фигур второй волны русского авангарда", отмечают организаторы выставки в Новой Третьяковке.