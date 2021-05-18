Композитор Рыбников представит новую оперу-драму по "Войне и миру" Толстого

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьерные показы оперы-драмы Алексея Рыбникова "Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский" начнутся во вторник в московском театре Et Cetera. В основу спектакля лег роман Льва Толстого "Война и мир", а также мемуары Наполеона и манифест императора Александра I, сообщается на сайте театра.

"Автор бессмертных музыкальных шедевров "Юнона и Авось" и "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты" Алексей Львович Рыбников представляет свою новую работу по мотивам романа "Война и мир" - "Le prince Andre. Князь Андрей Болконский". Трагедия жизни князя Болконского укладывается в два классических акта, но раскрыта полностью, ведь в либретто Рыбников мастерски миксует текст Льва Толстого с мемуарами Наполеона и манифестом императора Александра I", - рассказали в театре.

10 лет назад композитор написал трехактную оперу "Война и мир" для собственного театра, но от столь масштабной постановки отказались, не имея собственного помещения. Впервые музыкальный спектакль Le Prince Andre был анонсирован в 2019 году, затем в беседе с ТАСС Рыбников говорил о планах представить его осенью 2020 года.

"Идею спектакля по роману Толстого мне подсказала одна поэтесса. Это было лет 18 назад, - привели в пресс-службе слова Рыбникова. - Когда началась пандемия и меня заперли на даче, за два месяца я придумал произведение в двух актах с почти детективным сюжетом".

Жанр оперы-драмы объясняется тем, что актеры на сцене будут и петь, и говорить, а двуязычное название спектакля - тем, что они будут это делать по-французски и по-русски. Музыкальный язык спектакля постановщики определили как симфоэлектронику: к симфоническому оркестру будут добавлены такие инструменты, как электровиолончель.

Среди исполнителей ролей - как оперные певцы, так и поющие актеры драмы. Зрителей ждут не только привычное для оперы бельканто, но и рок-вокал и рэп.