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Музейный фонд России увеличился на 1 млн экспонатов за 2020 год

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что в прошлом году в связи с закрытием в пандемию учреждениям пришлось совершить безусловный технологический прорыв

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Фонды российских музеев были увеличены на 1 млн экспонатов за 2020 год. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в поздравлении к Международному дню музеев, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

"За прошлый год Музейный фонд увеличился почти на миллион экспонатов. Таких небывалых успехов удалось добиться благодаря энтузиазму и неравнодушию музейных работников, - сказала она. - Ежедневный кропотливый труд экскурсоводов, реставраторов, художников, историков, методистов, научных работников позволяет людям прикоснуться к прошлому, приобщиться к богатому культурному наследию нашей страны, а также познакомиться с тенденциями современного искусства и достижениями науки и техники".

Министр подчеркнула, что российские музеи представляют собой современные историко-художественные и культурно-просветительские комплексы и твердо занимают лидирующие позиции в мире, ежегодно привлекая внимание миллионов посетителей.

Она обратила внимание, что в прошлом году в связи с закрытием в пандемию учреждениям пришлось совершить безусловный технологический прорыв. "Вынужденный переход в виртуальное пространство помог найти новые формы работы. Все учреждения достойно выстояли перед пандемией, активно принимали участие в разработке и развитии цифровых проектов", - отметила Любимова.

Международный день музеев отмечается ежегодно 18 мая. Решение о его учреждении было принято по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев (International Council of Museums) в мае 1977 года.

Теги
РоссияЛюбимова, Ольга Борисовна
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