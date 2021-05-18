Концерт на Дворцовой площади в Петербурге 28 мая смогут посетить 15 тыс. зрителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Концерт "Классика на Дворцовой", приуроченный ко Дню основания Санкт-Петербурга, смогут посмотреть очно 15 тыс. зрителей, остальным он будет доступен в трансляции на телевидении и в интернете. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе комитета по культуре.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил ранее, что вход на традиционный концерт к Дню города будет бесплатным, но из-за эпидемической обстановки он будет ограничен, и для прохода на площадь необходимо пройти электронную регистрацию на сайте мероприятия. Как уточнили в комитете по культуре, концерт на Дворцовой площади назначен на 28 мая, следующий день после годовщины основания города.

"С начала пригласительной кампании на сайте "Классики на Дворцовой" уже зарезервировали порядка 3 тысяч бесплатных электронных билетов. Всего по нормам, установленным Роспотребнадзором, мы сможем принять 15 тыс. зрителей. Билеты будут появляться на сайте отдельными слотами, чтобы их смогли забрать и те, кто позже узнает о дате и времени масштабного гала-концерта в самом сердце Петербурга", - сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по культуре. Один человек сможет получить до четырех электронных билетов.

Концерт "Классика на Дворцовой" - традиционный проект, которым Петербург отмечает День города. На Дворцовой площади прозвучит живая музыка в исполнении известных оперных певцов мировой сцены, артисты балета представят хореографические партии. В этом году в гала-концерте выступят сопрано Энджел Блю и Притти Йенде, теноры Чарльз Кастроново и Джозеф Каллея, бас-баритон Эрвин Шротт, меццо-сопрано Анна Горячева.

По традиции в программу включены выступления петербургских вокалистов. В этот вечер на сцену выйдут солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, Михайловского театра и театра "Зазеркалье". Перед гостями праздника выступит Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича и молодежный хор "Согласие".