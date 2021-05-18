Фестиваль российской культуры "Вернисаж" открылся в Русском доме Белграда

БЕЛГРАД, 18 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Торжественное открытие фестиваля российской культуры "Вернисаж" прошло во вторник в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде, сообщил корреспондент ТАСС.

"У нас сегодня особенное событие, мы впервые открыли двери Русского дома после эпидемии коронавируса. Сегодня мы имеем удовольствие принимать российских художников, которые показывают свое искусство в Русском доме", - заявил собравшимся заместитель директора Русского дома Евгений Демин.

В свою очередь советник посольства России в Сербии Владлен Зеленин поблагодарил организаторов и спонсоров мероприятия, которым удалось организовать такой масштабный фестиваль после долгого перерыва, вызванного коронавирусом. "Хотел бы от имени посольства и от своего имени поприветствовать участников фестиваля и пожелать им успехов", - сказал дипломат.

В выставке приняли участие Анна Бочкарева (фотография), Шеомир Гучепшоко (живопись, сэнд-арт), Елена Златкович (стеклянная скульптура), Анатолий Ивакин (живопись), Ильмар (фотография), Андрей Колосов (гравюра, живопись), Андрей Можаровский (живопись), Вита Пироцкая (акварель), Софья Ечина (живопись), Андрей Трубников (фотография). Автор и куратор фестиваля - фотохудожник Ильмар.

Фестиваль продлится до 8 июня. За это время зрителям будут представлены многочисленные выставки, концерты, театральные постановки. Пройдут презентации литературных проектов, мастер-классы, лекции и творческие встречи с художниками. Автор и куратор фестиваля - фотохудожник Ильмар.