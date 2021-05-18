Михайловский театр представил публике премьеру "Опричника" Чайковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Михайловский театр в Санкт-Петербурге представил премьеру постановки одной из ранних и редко исполняемых опер Петра Чайковского "Опричник". Первый показ спектакля, действие которого происходит во времена царствования Ивана Грозного, прошел во вторник.

"Самая главная цель - попробовать вернуть это произведение Петра Ильича Чайковского в репертуар российского музыкального театра. Мы пытаемся показать зрителю, что у Чайковского есть разные произведения, которые совершенно зря современными постановщиками игнорируются. Мы хотим раскрыть его потенциал и показать, что это может быть интересно для современной публики", - сказал ТАСС перед премьерой режиссер-постановщик Сергей Новиков.

В спектакле заняты Александр Безруков (Князь Жемчужный), Валентина Феденева (Наталья, его дочь), Антон Пузанов (Боярин Молчан Митьков), Екатерина Егорова (Боярыня Морозова, вдова), Иван Гынгазов (Андрей Морозов), Алексей Тихомиров (Князь Вязьминский), Анна Буслидзе (Захарьевна) и другие. Музыкальным руководителем постановки выступил главный дирижер Михайловского театра Александр Соловьев. По сюжету главный герой хочет вернуть невесту, восстановить честь семьи. Спектакль, разворачивающийся на фоне красочных декораций с обилием деталей минувшей эпохи, рассказывает историю трудного выбора и борьбы за любовь.

В числе зрителей, побывавших на премьере, были губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Борис Пиотровский, кинорежиссер Алексей Учитель, президент Фонда Мстислава Ростроповича Ольга Ростропович и другие.

Либретто к "Опричнику" композитор создал на основе сюжета из трагедии Ивана Лажечникова. Мировая премьера прошла в Петербурге в апреле 1874 года. Уже будучи признанным гением, Чайковский вновь решил обратиться к партитуре "Опричника", чтобы переработать ее, но скоропостижная смерть помешала довести это до конца.