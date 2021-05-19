Арт-шоу DA!MOSCOW второй раз откроется в фонде культуры "Екатерина"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Арт-шоу DA!MOSCOW второй раз откроется в московском фонде культуры "Екатерина". Проект соберет работы ведущих современных художников, в том числе Александра Виноградова, Владимира Дубосарского, Ильи Кабакова, которые будут объединены в разделе "Аллея звезд", сообщили в среду в пресс-службе арт-шоу.

"Аллея звезд" представляет произведения современного искусства мирового уровня. Художники - герои нашего времени. Их влияние на умы и сердца зрителей глобально, именно они задают тренды, именно к их идеям постоянно обращаются знаменитые архитекторы, дизайнеры и деятели массовой культуры. В 2021 году в проекте участвуют знаковые работы дуэта Виноградов & Дубосарский, Ильи Кабакова, Валерия Кошлякова, Семена Файбисовича, Ивана Чуйкова", - сказали в пресс-службе.

Как отмечают организаторы, еще одним спецпроектом шоу стал "Золотой фонд" - коллекция произведений искусства, без которых "невозможен музей российского искусства XXI века". В этом году проект пополнился работой "СССР" Тимура Новикова (1985 года), при этом художник впервые будет представлен широкой публике после долгого перерыва.

Региональное искусство можно будет увидеть в разделе DA!STORE. Здесь выставлены три кураторских проекта - Петра Белого (Санкт-Петербург), Олега Устинова (Ростов-на-Дону), а также Александра Цикаришвили и Нестора Энгельке (Санкт-Петербург). Белый организует двухчастную экспозицию "Эрос vs Танатос". В первом зале ("Некрокинотеатре") в свете фильма Евгения Юфита "Папа, умер Дед Мороз" будут показаны работы Владимира Кустова, Алены Петит, Дарьи Правды, Сергея Савельева и Наташи Хабаровой. Во втором зале будут продемонстрированы работы художников, работающих в эстетике "треш-барокко", - Кирилла Акулиничева, Светы Исаевой, Влада Кулькова и Александра Шишкина-Хокусая.

На шоу также представлен международный проект MOSCOW CALLING, в котором принимает участие австрийский художник Эрвин Вурм. Автор работает в жанрах скульптуры, перформанса, фотографии, видео и инсталляции. В своих работах он рассматривает параметры человеческого тела.

DA!MOSCOW проводится по инициативе основателя галереи современного искусства Ovcharenko и аукциона Vladey Владимира Овчаренко. Первое арт-шоу прошло в 2019 году, в 2020 оно не состоялось из-за пандемии. В 2021 году мероприятие пройдет с 19 по 23 мая и представит 15 ведущих галерей современного искусства из Москвы. Участие в арт-шоу примут 11.12 Gallery, Ilona-K Artspace, Ovcharenko, PA Gallery, Syntax, Totibadze Gallery, Triumph Gallery, Галерея Люмьер и другие.