Сергей Стадлер исполнит посвященный ему скрипичный концерт Шерлинга в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Народный артист России Сергей Стадлер исполнит в среду мировую премьеру Скрипичного концерта Юрия Шерлинга, посвятившего свой опус этому знаменитому скрипачу. Новое сочинение прозвучит в Большом зале филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

"Я не согласен с утверждениями, что серьезное произведение в искусстве можно распознать только тогда, когда автор уже в раю. Мне очень приятно сказать, что концерт Юрия Шерлинга продолжает большие традиции российского скрипичного концерта ХХ века, связанного с именами Шостаковича, Прокофьева и Стравинского. У всех у них есть скрипичные концерты, и то, что вы услышите, эту традицию он как раз прежде всего и продолжает", - сказал Стадлер журналистам.

Он считает, что в наше время чрезвычайно редко появляются новые произведения в жанре скрипичного концерта. Еще реже - произведения такого уровня: ярчайшие, виртуозные, мастерски написанные, с большим знанием возможностей инструмента. Это сочинение можно рассматривать и как симфонию с солирующей скрипкой. Причем, на премьере концерт прозвучит без дирижера, каждый музыкант оркестра будет настроен на особую волну.

Созданию концерта предшествовали многочисленные встречи композитора и скрипача. Как считает Юрий Шерлинг, в лице Стадлера он нашел исполнителя, который, творя сегодня, "работает, может быть, во имя будущего".

"Голос его скрипки - назидание, молитва, плач. Все просто. Я как композитор поделился с Сергеем моим миропониманием, посвятил маэстро скрипичный концерт. А в его волшебных руках это уже притча", - сказал Шерлинг.

В сольном вечере Сергея Стадлера примет участие возглавляемый им Симфонический оркестр Санкт-Петербурга. В программу включены также Скрипичный концерт Людвига ван Бетховена, "Из Экклезиаста" Иоганнеса Брамса, "Кол Нидрей" Макса Бруха. Как сообщил маэстро, московская премьера Скрипичного концерта Юрия Шерлинга пройдет 27 июня в Большом зале консерватории.