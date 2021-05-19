В администрации президента выступили против закрашивания граффити с деятелями культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков выступил против закрашивания в регионах граффити с историческими и культурными деятелями.

"У нас городские власти по стране в целом любят очень граффити закрашивать, при том эти граффити не всегда какие-то крамольные или провокационные. Это может быть вообще исторический деятель какой-нибудь. Недавно в одном из столичных регионов зачем-то закрасили граффити с портретом Антона Павловича Чехова. Казалось бы, уж Чехов чем насолил. Но у коммунальных служб свое представление о прекрасном - ровная бежевая стенка лучше, чем стенка с самолетом, портретом Чехова", - сказал он на Восьмой международной конференции "Образование и мировые города: третья миссия университетов и студенты".

В частности, в Петербурге коммунальные службы за последнее время закрашивали изображения героев популярного сериала-скетча "Крутое пике", а также персонажей фильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", граффити "Союзные крылья" в честь дружбы народов России и Сирии и многие другие.

Восьмая международная конференция "Образование и мировые города: третья миссия университетов и студенты" проходит в НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Конференция посвящена обсуждению возможностей для включения университетов в региональную повестку развития, установлению плотной коммуникации между вузами и бизнесом, а также властями субъектов РФ.