Сериал "Исчезающие истории" с воспоминаниями ветеранов получил награду The Webby Awards

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Веб-сериал "Исчезающие истории" Олега Агейчева и Александра Горновского с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны, снятый в формате Instagram-сторис, получил награду международной профессиональной премии The Webby Awards. Об этом сообщает в среду пресс-служба проекта.

"Webby называют аналогом "Оскара" в интернете, и, честно говоря, я и чувствую себя так, словно держу в руках знаменитую награду. Победа в этой престижной digital-премии - настоящий прорыв. "Исчезающие истории" - сложнейший многогранный проект, который рассказывает о судьбах реальных людей. Нашей целью было обратить внимание общества на пожилых людей, живущих в домах престарелых", - поделился один из режиссеров проекта Олег Агейчев, которого процитировали в пресс-службе.

Проект состоит из девяти серий, которые рассказывают истории из жизни в военные годы подопечных благотворительного фонда "Старость в радость", его премьера состоялась в 2020 году. Фильм отметили в номинации Advertising, Media & PR: Best Use of Social Media.

Профессиональная интернет-премия The Webby Awards существует с 1996 года. Среди лауреатов этого года в разных категориях оказались также актеры Дуэйн "Скала" Джонсон, Наоми Уоттс, музыканты Фаррелл Уильямс, Кэти Пэрри и другие.