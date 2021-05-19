Фестиваль Гластонбери пройдет в сентябре в ограниченном формате

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Британский музыкальный фестиваль Гластонбери все же состоится в этом году, однако с многочисленными ограничениями из-за пандемии коронавируса. Как сообщил в среду телеканал Sky News, организаторы мероприятия получили лицензию на проведение двухдневного шоу в сентябре.

"Мы надеемся, что мероприятие будет успешным, несмотря на ситуацию с коронавирусом, и с нетерпением ждем всех любителей музыки в нашем уголке в графстве Сомерсет этой осенью", - приводит телеканал слова главы лицензионного департамента совета неметропольного района Мендип Сэма Фриппа.

Из-за пандемии музыкальный фестиваль не состоялся в 2020 году. В нынешнем году проведение Гластонбери было отменено во второй раз, однако затем разрешение на проведение юбилейного 50-го фестиваля все-таки удалось получить.

Организаторы шоу будут вынуждены соблюсти множество новых требований, выдвинутых муниципальными властями. Например, сократить длительность традиционно пятидневного фестиваля до двух дней, а к участию в нем допустить не более 49 999 человек, включая самих выступающих, весь организационный и обслуживающий персонал.

Фестиваль без кемпинга

На месте проведения фестиваля также будет запрещен кемпинг. На такой шаг совет муниципалитета вынужден был пойти в связи с озабоченностью местных жителей. "Несмотря на то, что на проведение мероприятия выдана лицензия, совет Мендипа в нужной степени оценивает его влияние на местных жителей и стремится достичь справедливого баланса", - отметил глава департамента.

В прошлом году среди выступающих были заявлены такие исполнители, как Пол Маккартни, Тейлор Свифт, Кендрик Ламар, а всего было продано 135 тыс. билетов. Программа фестиваля на сентябрь пока не подтверждена. Неясно и что будет с теми обладателями билетов, которые не смогут попасть на нынешнее шоу.

История Гластонбери

Впервые фестиваль состоялся в 1970 году и с первых лет своего существования получил репутацию "британского Вудстока". Одним из первых, кто выступил на сцене Гластонбери, стал Марк Болан с группой T.Rex. Поначалу билет стоил £1, однако по мере того, как он приобретал известность, стоимость билетов росла, и сегодня вход на мероприятие стоит уже £265 (более 27 тыс. рублей). За прошедшие десятки лет на сценах фестиваля выступило большинство самых известных британских и мировых музыкальных коллективов, а число участников каждого Гластонбери достигло нескольких сотен групп и исполнителей.

Рекорд по посещаемости фестиваль установил в 1994 году, когда на нем побывало 300 тыс. человек. Он проводится несколько лет подряд, после чего делается пауза на год для восстановления травяного покрытия, вытаптываемого за несколько дней сотнями тысяч человек.