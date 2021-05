До Монеточки и Арианы Гранде: как Шер сделала автотюн популярным

Главный хит группы — I Got You Babe, который прозвучал в их дебютном альбоме Look At Us. Вы наверняка знаете ее, этот чертов мотив звучал каждое утро главного героя в фильме "День сурка". Это одна из самых титулованных песен Америки, она принята в Зал славы премии "Грэмми", а еще входит в список 500 величайших песен всех времен, по мнению журнала Rolling Stone.

Сонни и Шер разошлись в 1974 году — как рассказывает сама певица, муж превратился в настоящего диктатора и относился к ней как к курице, несущей золотые яйца. Отношения больше ничего не подогревало: ни былая любовь, ни ребенок. Однако расстались они без скандала, и когда мужчина погиб в 1998 году, Шер была глубоко опечалена его кончиной и продолжает скучать по нему до сих пор.