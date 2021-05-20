До Монеточки и Арианы Гранде: как Шер сделала автотюн популярным

В детстве Шер пришлось нелегко, ее родители были в разводе, отец работал дальнобойщиком, поэтому не смог уделять должного внимания дочери. Мама девочки — Джорджия Холт, — хоть и была довольно известной моделью и актрисой, тогда не имела стабильного заработка и, чтобы прокормить себя с дочерью, перебивалась редкими маленькими ролями. Холт выходила замуж еще четыре раза, она так и осталась очень красивой, но не особенно востребованной актрисой, поэтому с ранних лет была очень требовательной к Шер и с детства стала воспитывать в ней артистку.
На самом деле Шер сама хотела стать актрисой. Еще будучи совсем малышкой, она начала придумывать себе подпись и тренироваться красиво ее исполнять, чтобы раздавать автографы своим будущим фанатам. Позже Шер скажет, что именно матери она обязана своим успехом: та стала для нее главным источником вдохновения, силы, примером, поддержкой.
В 16 лет Шер бросает учебу и решает отправиться в Лос-Анджелес, чтобы начать там серьезную карьеру. В большом городе она встречает Сонни Боно — ассистента знаменитого музыкального продюсера Фила Спектора и своего будущего мужа. Так как с деньгами и работой у Шер тогда было не очень, он предложил ей жить у него в обмен на уборку дома. Мама устроила настоящий скандал, когда узнала, что ее дочь сожительствует с человеком, который намного старше ее. Она даже приехала, чтобы забрать дочь, но Сонни объявил Джорджии, что у них с Шер настоящая любовь, и женщина сдалась.
Вместе с Сонни Шер впервые в жизни оказалась на студии. Она так сильно волновалась и нервничала, что голос ее дрожал. Тогда ее партнер встал рядом, и произошла магия — их голоса слились в гармоничном дуэте, а девушка перестала переживать. Так родился их тандем — Сонни и Шер, который вскоре прославится на всю Америку и просуществует 13 лет (1964–1977), музыканты продадут более 80 млн записей, выпустят собственное ТВ-шоу и завоюют с десяток премий "Эмми".
Главный хит группы — I Got You Babe, который прозвучал в их дебютном альбоме Look At Us. Вы наверняка знаете ее, этот чертов мотив звучал каждое утро главного героя в фильме "День сурка". Это одна из самых титулованных песен Америки, она принята в Зал славы премии "Грэмми", а еще входит в список 500 величайших песен всех времен, по мнению журнала Rolling Stone.
Сонни и Шер разошлись в 1974 году — как рассказывает сама певица, муж превратился в настоящего диктатора и относился к ней как к курице, несущей золотые яйца. Отношения больше ничего не подогревало: ни былая любовь, ни ребенок. Однако расстались они без скандала, и когда мужчина погиб в 1998 году, Шер была глубоко опечалена его кончиной и продолжает скучать по нему до сих пор.
Но Шер недолго оставалась одинокой матерью — вскоре после развода она выходит замуж за музыканта Грегга Оллмана, участника коллектива The Allman Brothers, они даже выпускают совместный альбом. Шер же вскоре решает вернуться к своим мечтам об актерской профессии и отправляется в Нью-Йорк, чтобы стать звездой бродвейских мюзиклов. После триумфальной роли в постановке "Приходи к пяти на встречу, Джимми Дин, Джимми Дин" Шер предлагают сыграть роль в фильме "Силквуд", где главную роль исполнила Мерил Стрип (это, кстати, и стало одним из главных факторов, почему певица согласилась на съемки). За эту работу артистка получит свою первую номинацию на "Оскар", а также премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса второго плана".
Так начинает разворачиваться актерская карьера Шер. Она, подобно многим успешным артистам, не хочет посвящать себя чему-то одному — музыке или кино. Обладая яркой внешностью, запоминающимся голосом и безумной энергией, Шер решает покорить обе сферы, что, в принципе, ей прекрасно удается. Она снялась в фильмах "Маска", "Подозреваемый", "Иствикские ведьмы", "Власть луны", в 1988 году получила премию "Оскар", а ее работы неоднократно отмечались критиками и уж точно полюбились зрителям по всему миру.
Одна из главных ролей Шер в кино — это работа в мюзикле "Бурлеск", где она перевоплощается в Тесс — колоритную хозяйку ночного клуба в Лос-Анджелесе. Кстати, "Бурлеск" стал кинодебютом для Кристины Агилеры (сыграла роль Али Мэрилин Роуз), которая, совсем как юная Шер во время своего первого похода на студию, тряслась от страха и нервничала, что ей придется работать с такой культовой личностью. Но артистки быстро поладили — в мюзикле есть сцена, где Тесс трогательно учит Али краситься. Шер поделилась, что именно так ее учила мама, и эту сцену она взяла полностью из своей жизни.
Что же касается музыкальной карьеры, то, уже завоевав себе имя после участия в дуэте Сонни и Шер, певица почти каждый год выпускает по полноформатному альбому (небывалая плодовитость по сравнению с современными артистами). Одна из самых красивых, знаменитых и любимых у публики пластинок — Believe, которую Шер выпустила в 1998 году. Тогда она находилась в жуткой депрессии из-за смерти бывшего супруга. Кроме того, предыдущая работа певицы It’s a Man’s World довольно холодно была принята критиками, поэтому продюсеры компании Warner, с которой у Шер тогда был контракт, уговорили ее сделать совершенно другой альбом. Так певица выпускает танцевальную пластинку, полную энергии, но между тем и какой-то нежности, полета и красоты — в общем, отражает все то, что и есть сама Шер.
Самый популярный трек с этой пластинки, конечно, сингл Believe — наверное, одна из самых успешных песен Шер в целом. Она разошлась по миру 11 млн копий, получила "Грэмми" за "Лучшую танцевальную запись", была номинирована на "Запись года", а издание BBC называет ее восьмой в списке самых любимых песен человечества.
Но критики и тут нашли, к чему придраться: "Слишком много автотюна (специальной обработки вокала) на голосе". Знали бы критики 1998 года, что будут делать с автотюном артисты в 2020-м! Некоторые продюсеры даже просили Шер убрать его, на что она отвечала категорическим отказом и возражала, что это звучит великолепно. Ну а когда песня возглавила чарты в 23 странах, этот прием стал очень популярным среди артистов всей планеты.
Так Шер стала настоящей иконой поп-музыки. Несмотря на то что происходило в ее жизни, она всегда умела держать лицо и идти вперед, совсем как ее мать. Она выходила замуж и расставалась, заводила детей, сама зарабатывала деньги и оставалась честной и искренней женщиной, которая добивается всего, что пожелает. А тем временем в 2009 году дочь певицы от первого брака — Честити — сделала операцию по смене пола, взяв себе новое имя: Чез. Сама Шер признавалась, что долго будет привыкать к этой перемене и неизвестно, сможет ли привыкнуть к этому полностью. Но, как хорошая мать, она считает, что главное — счастье и спокойствие ее ребенка.
Многие отмечают, что Шер в 50, в 60 и даже в 70 выглядит намного лучше, чем в те же 30, — как хорошее вино. Сама певица не лукавит и просто пожимает плечами на эти комплименты, ведь она никогда не скрывала, в чем секрет ее красоты: многочисленные пластические операции. О количестве процедур она между тем старается не распространяться, но кто-то считает, что это число давно перевалило за сотню. Некоторые осуждают артистку за это, но многие публичные люди частенько ложатся под скальпель, но не делают этого открыто. Шер не обманывает никого.
За ней ухаживали Том Круз, Джон Бон Джови, Вэл Килмер, а сама она до сих пор обладает неиссякаемой энергией и может протанцевать всю ночь в клубе, а днем поехать кататься на байке. Все ее туры, якобы прощальные, так называются, наверное, только в маркетинговых целях. С трудом верится, что мы в ближайшее время забудем о Шер, — кажется, она проживет еще лет 70, а то и больше.
Кадрия Садыкова