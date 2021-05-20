До Монеточки и Арианы Гранде: как Шер сделала автотюн популярным

Шер, или Шерилин Саркисян, живая легенда поп-музыки, одна из главных и самых влиятельных исполнительниц Америки и всего мира. Она единственная, чьи записи занимали верхние строчки чарта Billboard-100 на протяжении такого долгого времени — с 1960 по 2010 год. 20 мая артистке исполняется 75 лет

В детстве Шер пришлось нелегко, ее родители были в разводе, отец работал дальнобойщиком, поэтому не смог уделять должного внимания дочери. Мама девочки — Джорджия Холт, — хоть и была довольно известной моделью и актрисой, тогда не имела стабильного заработка и, чтобы прокормить себя с дочерью, перебивалась редкими маленькими ролями. Холт выходила замуж еще четыре раза, она так и осталась очень красивой, но не особенно востребованной актрисой, поэтому с ранних лет была очень требовательной к Шер и с детства стала воспитывать в ней артистку. На самом деле Шер сама хотела стать актрисой. Еще будучи совсем малышкой, она начала придумывать себе подпись и тренироваться красиво ее исполнять, чтобы раздавать автографы своим будущим фанатам. Позже Шер скажет, что именно матери она обязана своим успехом: та стала для нее главным источником вдохновения, силы, примером, поддержкой. В 16 лет Шер бросает учебу и решает отправиться в Лос-Анджелес, чтобы начать там серьезную карьеру. В большом городе она встречает Сонни Боно — ассистента знаменитого музыкального продюсера Фила Спектора и своего будущего мужа. Так как с деньгами и работой у Шер тогда было не очень, он предложил ей жить у него в обмен на уборку дома. Мама устроила настоящий скандал, когда узнала, что ее дочь сожительствует с человеком, который намного старше ее. Она даже приехала, чтобы забрать дочь, но Сонни объявил Джорджии, что у них с Шер настоящая любовь, и женщина сдалась. Вместе с Сонни Шер впервые в жизни оказалась на студии. Она так сильно волновалась и нервничала, что голос ее дрожал. Тогда ее партнер встал рядом, и произошла магия — их голоса слились в гармоничном дуэте, а девушка перестала переживать. Так родился их тандем — Сонни и Шер, который вскоре прославится на всю Америку и просуществует 13 лет (1964–1977), музыканты продадут более 80 млн записей, выпустят собственное ТВ-шоу и завоюют с десяток премий "Эмми".

Главный хит группы — I Got You Babe, который прозвучал в их дебютном альбоме Look At Us. Вы наверняка знаете ее, этот чертов мотив звучал каждое утро главного героя в фильме "День сурка". Это одна из самых титулованных песен Америки, она принята в Зал славы премии "Грэмми", а еще входит в список 500 величайших песен всех времен, по мнению журнала Rolling Stone. Сонни и Шер разошлись в 1974 году — как рассказывает сама певица, муж превратился в настоящего диктатора и относился к ней как к курице, несущей золотые яйца. Отношения больше ничего не подогревало: ни былая любовь, ни ребенок. Однако расстались они без скандала, и когда мужчина погиб в 1998 году, Шер была глубоко опечалена его кончиной и продолжает скучать по нему до сих пор.

Но Шер недолго оставалась одинокой матерью — вскоре после развода она выходит замуж за музыканта Грегга Оллмана, участника коллектива The Allman Brothers, они даже выпускают совместный альбом. Шер же вскоре решает вернуться к своим мечтам об актерской профессии и отправляется в Нью-Йорк, чтобы стать звездой бродвейских мюзиклов. После триумфальной роли в постановке "Приходи к пяти на встречу, Джимми Дин, Джимми Дин" Шер предлагают сыграть роль в фильме "Силквуд", где главную роль исполнила Мерил Стрип (это, кстати, и стало одним из главных факторов, почему певица согласилась на съемки). За эту работу артистка получит свою первую номинацию на "Оскар", а также премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса второго плана". Так начинает разворачиваться актерская карьера Шер. Она, подобно многим успешным артистам, не хочет посвящать себя чему-то одному — музыке или кино. Обладая яркой внешностью, запоминающимся голосом и безумной энергией, Шер решает покорить обе сферы, что, в принципе, ей прекрасно удается. Она снялась в фильмах "Маска", "Подозреваемый", "Иствикские ведьмы", "Власть луны", в 1988 году получила премию "Оскар", а ее работы неоднократно отмечались критиками и уж точно полюбились зрителям по всему миру.

' YouTube / CHER Fan Club'

Одна из главных ролей Шер в кино — это работа в мюзикле "Бурлеск", где она перевоплощается в Тесс — колоритную хозяйку ночного клуба в Лос-Анджелесе. Кстати, "Бурлеск" стал кинодебютом для Кристины Агилеры (сыграла роль Али Мэрилин Роуз), которая, совсем как юная Шер во время своего первого похода на студию, тряслась от страха и нервничала, что ей придется работать с такой культовой личностью. Но артистки быстро поладили — в мюзикле есть сцена, где Тесс трогательно учит Али краситься. Шер поделилась, что именно так ее учила мама, и эту сцену она взяла полностью из своей жизни. Что же касается музыкальной карьеры, то, уже завоевав себе имя после участия в дуэте Сонни и Шер, певица почти каждый год выпускает по полноформатному альбому (небывалая плодовитость по сравнению с современными артистами). Одна из самых красивых, знаменитых и любимых у публики пластинок — Believe, которую Шер выпустила в 1998 году. Тогда она находилась в жуткой депрессии из-за смерти бывшего супруга. Кроме того, предыдущая работа певицы It’s a Man’s World довольно холодно была принята критиками, поэтому продюсеры компании Warner, с которой у Шер тогда был контракт, уговорили ее сделать совершенно другой альбом. Так певица выпускает танцевальную пластинку, полную энергии, но между тем и какой-то нежности, полета и красоты — в общем, отражает все то, что и есть сама Шер.

Самый популярный трек с этой пластинки, конечно, сингл Believe — наверное, одна из самых успешных песен Шер в целом. Она разошлась по миру 11 млн копий, получила "Грэмми" за "Лучшую танцевальную запись", была номинирована на "Запись года", а издание BBC называет ее восьмой в списке самых любимых песен человечества. Но критики и тут нашли, к чему придраться: "Слишком много автотюна (специальной обработки вокала) на голосе". Знали бы критики 1998 года, что будут делать с автотюном артисты в 2020-м! Некоторые продюсеры даже просили Шер убрать его, на что она отвечала категорическим отказом и возражала, что это звучит великолепно. Ну а когда песня возглавила чарты в 23 странах, этот прием стал очень популярным среди артистов всей планеты. Так Шер стала настоящей иконой поп-музыки. Несмотря на то что происходило в ее жизни, она всегда умела держать лицо и идти вперед, совсем как ее мать. Она выходила замуж и расставалась, заводила детей, сама зарабатывала деньги и оставалась честной и искренней женщиной, которая добивается всего, что пожелает. А тем временем в 2009 году дочь певицы от первого брака — Честити — сделала операцию по смене пола, взяв себе новое имя: Чез. Сама Шер признавалась, что долго будет привыкать к этой перемене и неизвестно, сможет ли привыкнуть к этому полностью. Но, как хорошая мать, она считает, что главное — счастье и спокойствие ее ребенка.