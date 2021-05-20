В Музее оружия в Туле открыли выставку к 350-летию со дня рождения Петра I

ТУЛА, 20 мая. /ТАСС/. Экспозицию "Указом Петра Великого", посвященную 350-летию со дня рождения императора, которое будет отмечаться в 2022 году, открыли в четверг в Тульском государственном Музее оружия. Среди создаваемых к юбилейной дате экспозиций эта выставка стала первой, посвященной оружейной теме, сказала на церемонии открытия статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"Это первая петровская выставка, посвященная оружейной теме, потому что до сих пор в этом большом петровском марафоне, который министерство культуры как профильное ведомство, отвечающее в правительстве за крупнейшие юбилейные даты, проводит в стране, в основном была все-таки тема "Петр и море", создание военно-морского флота. А вот тема оружия - это тульская тема, и Тула абсолютно петровский город", - сказала Манилова.

Она отметила, что экспозиция создана совместно Музеем оружия, Тульским областным музейным объединением, государственными архивами Тульской и Свердловской областей, Государственным историческим музеем, музеем-заповедником "Куликово поле".

Центральное место в экспозиции отведено портрету Петра I в мундире офицера Преображенского полка, он написан тульским художником Василием Гильбертом в начале XX века и хранится в фондах Музея оружия. Всего на выставке представлено почти 80 предметов, в том числе стрелковое оружие от петровских времен до наших дней. "Указом Петра I в 1712 году в Туле был основан первый государственный оружейный завод. Тула по праву уже более трех веков носит звание оружейной столицы, а оборонные предприятия стали настоящим фундаментом региональной экономики, залогом научно-технологического развития", - сказал председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Выставка "Указом Петра Великого" будет открыта в Тульском государственном Музее оружия до 22 января 2023 года.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других российских городах.