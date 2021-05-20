Мультимедийное шоу об истории Севастополя планируют показать для 20 тыс. зрителей

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Мультимедиа-спектакль об истории Севастополя "Грифон" на специальной сцене в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в этом году планируют показать рекордное количество раз, дав около 40 представлений для 20 тыс. зрителей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе фонда "Моя история", который курирует проект.

"Третий сезон исторического мультимедийного шоу стартует с трех спектаклей подряд - 11, 12 и 13 июня. За первые 2 сезона в 2019 и 2020 годов спектакль посетило больше 30 тыс. жителей и гостей города Севастополя. В этом году организаторы планируют провести около 40 сеансов и принять рекордные 20 тыс. зрителей", - рассказали в фонде.

Уточняется, что репетиции начнутся в ближайшее время. В спектакле будут задействованы актеры Севастопольского центра культуры и искусств, Севастопольского академического русского драматического театр имени А. В. Луначарского, драматического театра Черноморского флота имени Б. А. Лавренева и Севастопольского театра юного зрителя. Главные роли исполнят заслуженный артист Крыма Николай Филиппов, а 13-летний Тимофей Аккуратов и 15-летняя Алена Щепачева.

По сюжету спектакля "Грифон", главные герои - дети Маша и Ваня - случайно будят древнего грифона, который был одним из первых символов античного города, и отправляются в путешествие во времени. Они видят, как жители Херсонеса и севастопольцы в разные годы защищали свой город, какое проявляли мужество и готовность к самопожертвованию. Площадка для спектакля состоит из четырех сцен, в ходе представления используется множество световых, звуковых и других спецэффектов, в его подготовке, длившейся два года, были задействованы около 200 человек.