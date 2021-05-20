"Хрустальную Турандот" в 30-й раз вручат в музее-усадьбе "Архангельское" 20 июня

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Церемония вручения Первой театральной премии России "Хрустальная Турандот" в 30-й раз пройдет в музее-усадьбе "Архангельское" 20 июня. Об этом сообщил ТАСС в четверг основатель премии и ее президент, режиссер и продюсер Борис Беленький.

"В прошлом году из-за пандемии коронавируса церемония вручения "Хрустальной Турандот" не состоялась. В связи со сложившейся ситуацией было решено в 2021 году провести вручение хрустальных наград по итогам двух сезонов 2019/2020 и 2020/2021 годов, что мы и намерены осуществить 20 июня в музее-усадьбе "Архангельское", где состоится ХХХ юбилейная церемония награждения лауреатов", - сказал учредитель премии.

Он напомнил, что "Хрустальная Турандот" была основана в 1991 году. "Это первая театральная премия новой России. Свое название она получила в честь легендарного спектакля "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, поставленного в 1922 году Евгением Вахтанговым. Первым лауреатом одноименной премии стала исполнительница главной роли в той легендарной постановке, народная артистка СССР Юлия Борисова, которая по сей день служит в Театре Вахтангова", - отметил Беленький.

По его словам, список лауреатов в последующие годы продолжили Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Петр Фоменко, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Римас Туминас. Инна Чурикова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Кирилл Серебренников и многие другие актеры, режиссеры, художники.

"За время своего существования "Хрустальная Турандот" проводила церемонии в самых достойных местах - от Колонного зала Дома Союзов до родного для принцессы Театра имени Вахтангова. В разные годы премию принимали Государственная Третьяковская галерея, Центр оперного пения Галины Вишневской, театр "Новая опера". В течение 10 лет "Турандот" собирала своих избранников в музее-усадьбе "Кусково", в 2019 году "Хрустальная Турандот" возвратилась в дворцовые интерьеры - церемония награждения впервые прошла в усадьбе Юсуповых в "Архангельском", - уточнил президент премии.

Он также обратил внимание, что по сложившейся традиции у "Турандот" нет номинантов. Лауреаты сразу объявляются на церемонии награждения. Призы присуждаются за "Лучший спектакль", "Лучшую режиссерскую работу", "Лучшую сценографию", "Лучшую мужскую роль", "Лучшую женскую роль" и "Лучший дебют". "Наградой победителям служат изящные хрустальные статуэтки, выполненные по эскизу литовского художника Ремигиуса Крюкаса", - сказал Беленький.

Специальный приз

Он подчеркнул, что "Хрустальная Турандот" создавалась как московская театральная премия, и поэтому ХХХ церемонию вручения награды решено посвятить 85-летию со дня рождения Юрия Лужкова, который за годы своего руководства Москвой "проявлял невероятную заботу о людях театра".

"В память о вкладе Юрия Лужкова в развитие московских театров в рамках Первой театральной премии "Хрустальная Турандот" учрежден специальный приз имени Ю.М. Лужкова, который отныне будет ежегодно вручаться лучшему столичному театральному менеджеру", - заявил президент премии.

Что же касается самой церемонии, то, как подтвердил Беленький, она, как всегда, пройдет "в театрализованной форме по оригинальному сценарию с яркими концертными номерами".

"Все церемонии "Хрустальной Турандот" - это прежде всего праздник, игра, легенда. "Призы - лучшим, праздник - всем!" - вот девиз Принцессы, влюбленной во всех служителей театра, без различия степеней и достоинств", - пояснил собеседник агентства.

Он рассказал, что по сюжету разгадывать загадки Хрустальной принцессе в этом году будет помогать Космонавт, ведь 2021 год - год 60-летия первого полета человека в космос. "Роль разборчивой принцессы сыграет первая исполнительница этой роли на церемонии "Хрустальной Турандот", актриса Театра имени Вахтангова Марина Есипенко, космонавтом будет артист Театра оперетты Александр Бабик, которому в этом году исполнится 30 лет. Он ровесник "Хрустальной Турандот", - отметил Беленький.

"В этот раз в "Архангельском" выступят также солистка Берлинской оперы, лауреат премии Opera Awards Василиса Бержанская, заслуженные артистки России Екатерина Гусева и Нина Шацкая, народный артист РФ Юрий Митяев и другие", - добавил президент "Хрустальной Турандот".