Театр наций поставил "Левшу" со Стычкиным и Вишнёвой в главных ролях

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова на своей основной сцене представит в пятницу премьеру спектакля "Левша" по повести Николая Лескова "Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе" в постановке режиссера Максима Диденко с участием актера Евгения Стычкина и балерины Дианы Вишнёвой в главных ролях. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе театра Максим Андриянов.

"Сегодня на Основной сцене нашего театра состоится, без преувеличения, громкая премьера - впервые будет показан спектакль "Левша" по повести Николая Лескова "Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе" в постановке режиссера Максима Диденко. Для него это третья работа в Театре наций после спектаклей "Идиот" и "Цирк", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что главные роли в "Левше" исполнят актер театра и кино Евгений Стычкин и прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России, лауреат Государственной премии, премий "Золотой софит", Benois de la danse и "Золотая маска", обладательница приза лучшей танцовщици Европы Диана Вишнёва. "В другом составе заняты Александр Якин и солистка балетной труппы Московского Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Ксения Шевцова", - проинформировал пресс-атташе, добавив, что серия премьерных показов пройдет 21-24 мая.

Создатели спектакля

Перед премьерой своими мыслями о спектакле поделились с журналистами его создатели. Так, режиссер Максим Диденко сообщил, что материал для постановки ему предложил художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов. "Я тогда некоторое время жил в Лондоне, и сопоставление англосаксонского и русского менталитетов заставило меня по-другому взглянуть на известную с детства историю Левши, - рассказал Диденко. - Вместе с художником Марией Трегубовой мы создали на сцене некую нейронную сеть, где любой элемент может вызвать самые непредсказуемые последствия. Монологи для Левши написал Валерий Печейкин". "Его сатирический образ мышления и острый взгляд на действительность должны отлично дополнить яркий язык Лескова, чей оригинальный текст мы решили дать в виде подписей к картинкам на экране", - уточнил режиссер.

Со своей стороны драматург Валерий Печейкин, который ранее неоднократно работал с Диденко, подтвердил, что перед ним "стояла задача вплести в канву повести Лескова современные реалии". "Я написал монологи Левши так, чтобы у него появился свой голос", - заявил драматург. "Он - главный герой, но мы даже не знаем его имени - "левша" у Лескова пишется с маленькой буквы, а я пишу с большой, как имя персонажа", - пояснил свою концепцию Печейкин.

По его словам, "Левша во всем похож на "простого человека", но у него есть одна особенность - он именно левша". "И с этой точки зрения, он - типичный представитель меньшинства. Человек, которому предлагается драматический выбор: быть меньшинством или никем. Левша даже меньшинство меньшинства, самого редкого и недооцененного. Это то меньшинство, которое еще не успело о себе заявить и на всех обидеться и за которое никто не думает заступаться. Другое дело - Блоха: с одной стороны, она - искусительница, но в то же время - образ души, которой надели подковы, пригвоздили к земле. И она перестала танцевать", - представил героев постановки драматург.

Как выяснилось в ходе беседы, идея пригласить для участия в спектакле балерину Диану Вишнёву также принадлежит худруку Театра наций Евгению Миронову. "Для Вишнёвой роль Блохи - продолжение линии, начатой в 2007 году авангардным спектаклем режиссера Андрея Могучего "Silenzio. Диана Вишнёва", в котором Диана была главной героиней и танцовщицей", - напомнил пресс-атташе.

Как считает сама балерина, "Блоха наравне с Левшой становится главным персонажем спектакля". "Ее образ удивительно остро и актуально откликается в современности. Блоха, когда-то произведение совершенного ювелирного мастерства, заморская диковинка, которая обретает человечность, душу и сердце благодаря Левше, в итоге становится никому не нужной. Ее забывают, она ржавеет и превращается в утиль", - обозначила содержание спектакля Вишнёва. "При всей гротесковости, даже лубочности повести Лескова, в ней звучат темы, глубоко скрытые в каждом из нас. Что такое образ русской души? Что такое "русскость" с ее болью, печалью и тоской, глубинкой и понятием "земли русской"? Я с удовольствием окунулась в работу над спектаклем и во внутренний диалог с самой собой на эти темы", - призналась балерина.

"Хореографом постановки стал дважды лауреат премии "Золотая маска" и конкурса молодых хореографов международного фестиваля современной хореографии "Context. Диана Вишнёва" Владимир Варнава. Музыку к "Левше" написал композитор Иван Кушнир - еще один постоянный соавтор Максима Диденко, неоднократный номинант на театральные премии "Золотая маска" и "Музыкальное сердце театра", - заключил пресс-атташе Театра наций.