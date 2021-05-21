Празднование 100-летия музея-усадьбы "Ясная Поляна" в Тульской области пройдет 10 июня

ТУЛА, 21 мая. /ТАСС/. Праздничные мероприятия к 100-летию со дня основания музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Щекинском районе Тульской области пройдут 10 июня. Основным мероприятием станет открытие выставки о событиях, фактах и людях, связанных с созданием музея, сообщила в пятницу пресс-служба "Ясной Поляны".

"Торжественные мероприятия пройдут в центральной части усадьбы. Главным событием этого дня станет открытие выставки "Первый век в музейной эре". Также состоится гашение марки, выпущенной к столетию музея, и закладка капсулы времени с посланием будущим поколениям музейщиков 2121 года", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

В пресс-службе отметили, что выставка под открытым небом "Первый век в музейной эре" расскажет столетнюю историю музея в лицах, событиях и фактах. 10 июня, в день празднования юбилея, вход на территорию заповедника будет свободным с 9:00 до 20:00, утром музей будет работать в обычном режиме, а после 14:00 начнутся торжественные мероприятия.

К празднованию юбилея разработан логотип - цифра 100 со знаком бесконечности, он будет использован в оформлении мероприятий и изданий, приуроченных к дате. "Специально к этой дате бюро музейной сценографии "Метаформа" совместно с отделом передвижных выставок музея и издательским домом "Ясная Поляна" разработало визуальный стиль столетия, подарочный альбом и концепцию уличной экспозиции", - добавили в пресс-службе.

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился Лев Толстой. Леса, парки, сады в усадьбе выдающегося писателя вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году, 10 июня было подписано постановление ВЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.

Толстой Лев Николаевич (1828 -1910) - великий русский писатель. Автор автобиографической трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность", повести "Казаки", эпопеи "Война и мир", романов "Анна Каренина", "Воскресение", драмы "Живой труп" и многих других произведений, ставших классикой отечественной и мировой литературы.