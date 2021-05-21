Выставка реликвий железного века из собраний музеев РФ и Германии открылась в Москве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Выставка "Железный век. Европа без границ", представляющая искусство кельтов, скифов и других древних народностей Европы, открылась в пятницу в Государственном историческом музее, сообщил директор музея Алексей Левыкин.

"Сегодня мы продолжаем яркий уникальный выставочный проект под названием "Железный век. Европа без границ". Он начал свою работу на площадке Государственного Эрмитажа, и после периода популярности у посетителей этот проект перешел на площадку Исторического музея, и мы представляем его сейчас", - сказал он.

Левыкин подчеркнул, что проект является уникальным, так как в его реализации приняли участие крупнейшие музейные институции Европы и России. Так, посетители увидят более 1 300 экспонатов из археологических собраний Государственного исторического музея, Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им А. С. Пушкина и Музея преистории и древней истории (Государственные музеи Берлина).

Помимо этого, подчеркнул директор музея, выставка стала результатом большой научной работы, которая проходила в течение нескольких лет. "Те, кто придут на эту выставку, получат возможность увидеть ту основу, ту историю современной европейской культуры, которую мы знаем. Среди разделов выставки этрусски Италии, гальштатская культура Европы, кельты, сорматы, скифы, культура Северного Кавказа и Приуралья, это то, что является основанием нашей современной жизни", - пояснил Левыкин.

Он обратил внимание, что многие коллекции изменили свое положение и места хранения в ходе Второй мировой войны. Реликвии, найденные в одном месте, попали в разные собрания. На данной выставке, подготовленной с немецкими специалистами, экспонаты впервые за долгое время будут представлены широкой общественности вместе.

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Куратор выставки, главный хранитель отдела археологических памятников Кирилл Фирсов рассказал, что проект организован по природно-территориальным зонам. "Синим обозначена Западная, Центральная и Южная Европа. Зеленым - степная полоса Восточной Европы. Если мы поднимемся по лестнице наверх, попадем на Северный Кавказ, если, наоборот, спустимся вниз, попадем в дремучие леса и увидим лесные культуры Восточной Европы", - отметил он.

Фирсов добавил, что на выставке продемонстрировано огромное количество предметов - предметы вооружения, знаменитые археологические клады, предметы быта, конская упряжь, предметы из драгоценных металлов.

Выставочный проект будет открыт в Главном здании музея до 15 июля. Ранее в рамках культурного сотрудничества между музеями России и Германии в Москве и Санкт-Петербурге прошли выставки "Эпоха Меровингов" и "Бронзовый век. Европа без границ". Выставка "Железный век. Европа без границ", посвященная I тысячелетию до н.э., замыкает хронологический отрезок между экспонатами двух предыдущих выставок.

Железным веком археологи называют следующий за эпохой бронзы период истории человечества, который отмечен освоением способа получения железа, началом изготовления изделий из него и их широким распространением. Это стало одним из важнейших достижений человечества, вызвавшим бурный рост производительных сил.