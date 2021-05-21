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В павильоне России на Архитектурной биеннале в Венеции представили гибридную экспозицию

Выставка продлится до 21 ноября

РИМ, 21 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Российский павильон в Венеции открылся после реконструкции и представил в рамках 17-й Архитектурной биеннале в Венеции необычную гибридную экспозицию, навеянную пандемией и ее последствиями. Биеннале под общим названием "Как мы будем жить вместе?", в которой участвуют как национальные, так и индивидуальные проекты, представленная журналистам и специалистам, откроется для публики на традиционных площадках - в Арсенале (исторические венецианские верфи) и парке Джардини - в субботу. Продлится выставка до 21 ноября.

Оганизаторы рассказали корреспонденту ТАСС, что российская экспозиция состоит из самого реконструированного павильона, построенного в Джардини архитектором Алексеем Щусевым в 1914 году, а также части, связанной с виртуальной реальностью.

"Я очень горжусь российским павильоном, он стал совсем другим - прозрачным, воздушным, сразу видна его связь с лагуной и садами Джардини. Мы вернули террасу, которая придает облику здания уникальность", - рассказала ТАСС комиссар российского павильона Тереза Иароччи Мавика. Она пояснила, что выбранный по итогам открытого конкурса проект российско-японского бюро KASA, осуществленный в сотрудничестве с куратором павильона Ипполито Пестеллини Лапарелли и бюро 2050.plus, основан на серьезных исследованиях архивных материалов. Он позволил не только восстановить первоначальный вид постройки, но и, главное, вернуться к замыслам Щусева.

"Теперь архитектура Щусева, обращенная в будущее, станет понятной. Это - форма легкой садовой архитектуры, беседка", - поделилась собеседница агентства. По ее словам, архитектурное изменение пространства меняет саму концепцию павильона как культурной институции.

Мавика считает, что павильон - не просто выставочная площадка. "Реконструированный павильон демонстрирует потенциал перформативного использования, в нем легко могут сосуществовать все формы художественного выражения. Это вызов одновременно художникам и архитекторам, которые будут готовить будущие проекты для биеннале. Он стал более современным, хотя и вернулся к первоначальному замыслу 100-летней давности", - сказала комиссар. По ее словам, кураторам удалось изменить концепцию, превратив павильон из "чисто выставочной площадки" в "открытую территорию для диалога между разными видами искусства и публикой".

Open с открытым финалом

Неслучайно вся экспозиция носит название Open. Концепция со временем трансформировалась. Нынешняя экспозиция - первая после смены комиссара и оператора павильона (в 2019 году им стала компания Smart Art). Изначально она готовилась к прошлому году под названием Open!, поскольку уже предполагала презентацию обновленного "открытого" павильона. Однако из-за пандемии Архитектурная биеннале была перенесена, и, соответственно, наполнение проекта за истекший год, прошедший во всем мире под знаком пандемии, претерпело изменения. В итоге кураторы решили перенести все в виртуальное пространство, начав на сайте pavilionrus.com открытую дискуссию о проблемах, вставших перед людьми и институциями в пандемию. И там название Open? получило вопросительный знак в конце.

Представленная в павильоне концептуальная часть стала результатом работы онлайн-проекта pavilionrus.com, который послужил виртуальным эквивалентом реального павильона. Одна часть - игровое пространство, посвященное видеоиграм и размышлениям об их философском и социальном восприятии. Кроме того, подготовлен альманах "Голоса", своеобразная "коллекция идей и мнений", изложенных в 28 текстах, которые с мая 2020 по май 2021 года еженедельно выходили на сайте pavilionrus.com.

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