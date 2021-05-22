Масштабный арт-объект к 165-летию Третьяковки открыли перед зданием на Крымском валу

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Мурал художника Александра Купаляна под названием "Взгляд", показывающий взгляд музея на посетителей, открылся перед филиалом Государственной Третьяковской Галереи на Крымском валу. Арт-объект был создан к 165-летнему юбилею галереи.

"Сегодня в знаменательный для Третьяковской галереи день, день рождения нашего музея, день 165-летия галереи, мы открываем очень яркий, масштабный и, многие подумают, необычный для Третьяковской галереи проект. Этот проект - работа художника Саши Купаляна, масштабнейший мурал, одна сторона которого обращена к городу, к реке, к тому огромному количеству людей, которые в выходные, в теплое время года каждый вечер приходят сюда, на площадку перед Третьяковской галереей. Вторая сторона "Древо жизни" - в прекрасный внутренний двор галереи", - сказала генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

Двусторонний арт-объект на набережной парка искусств "Музеон" создавался на протяжении трех недель. Мурал передает абстрактный портрет музея, на нем изображены глаза мифических и реальных животных и людей. По задумке художника, произведение показывает музей как живой организм, какой у него взгляд на этот мир.

Во внутренний двор обращена вторая часть мурала, она называется "Древо жизни". Это собирательный образ мироустройства, связи поколений, духовного и материального, мира небесного и земного, цикла жизни и смерти. Художественный объект будет работать несколько месяцев.

Купалян поблагодарил директор галереи за доверие к проекту. "Для нас это большое счастье - для меня и моей команды поработать в нашем музее, музее, где представлены российские художники. Мы каждое утро подходили и чувствовали сердцебиение музея. Для нас было очень важно не подвести музей", - отметил художник.

Мурал "Взгляд" появился в рамках сотрудничества Московской международной биеннале современного искусства, Третьяковской галереи, парка Горького, галереи VS unio при поддержке Министерства культуры РФ.