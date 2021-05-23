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Евровидение - 2021

Россия отдала 12 баллов на "Евровидении" Молдавии

Финал конкурса проходит на арене Ahoy в Роттердаме

РОТТЕРДАМ, 23 мая. /ТАСС/. Российское жюри присудило Наталье Гордиенко, представляющей Молдавию, максимальные 12 баллов в финале международного песенного конкурса "Евровидение", передает корреспондент ТАСС.

"12 баллов идут Молдавии", - объявила певица Полина Гагарина, выбранная глашатаем от России в этом году.

Италии присудили 10 баллов, восемь баллов отправились Азербайджану.

Финал 65-го конкурса "Евровидение" проходит в субботу вечером на арене Ahoy в Роттердаме. Представительница России Манижа выступила под пятым номером с песней Russian Woman ("Русская женщина").

Теги
АзербайджанИталияРоссияМолдавияЕвровидение - 2021
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