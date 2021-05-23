Лучшие спектакли Большого детского фестиваля впервые покажут вне Москвы в августе

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Лучшие спектакли Международного большого детского фестиваля (БДФ), проходящего в Москве, впервые будут представлены на площадке в другом городе - в августе в Севастополе пройдет "Эхо БДФ", сообщил журналистам в воскресенье художественный руководитель фестиваля народный артист России Сергей Безруков.

"Я наконец-то реализовал свою мечту - "эхо" Международного большого детского фестиваля <...> Мы каждый год будем выбирать регион, куда мы приедем с победителями нашего фестиваля. Все, что мы привезем к вам в августе, отобрали дети", - рассказал Безруков, уточнив, что Севастополь станет первым городом, где пройдет мероприятие - будут показаны лучшие спектакли фестиваля 2020 года.

Он пояснил, что в большое детское жюри входят дети с разными интересами: театралы, музыканты, спортсмены и другие. Дети в возрасте от пяти до 16 лет смотрят все постановки, подходящие для их возрастной категории, и в ходе обсуждений определяют спектакли-победители. "И мы, взрослые, можем определить, что же современным детям интересно", - подчеркнул артист.

По его словам, фестиваль в Севастополе начнется 4 августа. "Откроемся мы "Маленьким принцем". Я вместе с оркестром Черноморского флота прочитаю "Маленького принца". Это мой спектакль, в Московском губернском театре я играю с Губернаторским оркестром Московской области", - отметил Безруков.

Спектакли будут показаны в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А. В. Луначарского, Севастопольском театре юного зрителя, драматическом театре Черноморского флота имени Б. А. Лавренева, на уличных площадках в центре города. Также 6-8 августа пройдут показы в летнем кинотеатре на Матросском бульваре. Фестиваль закроется 10 августа на сцене Дома культуры рыбаков.

Планируется, что в рамках "Эхо БДФ" также будет работать лаборатория по созданию эскизов спектаклей в жанре науч-поп под руководством Руслана Кудашова и пройдет ряд других событий.

О фестивале

Международный большой детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта "Единой России" "Культура малой Родины" при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Московской области. Организаторы фестиваля - Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский губернский театр.

С 17 октября по 30 ноября 2020 года фестиваль прошел в третий раз. В течение полутора месяцев были показаны лучшие драматические, кукольные и музыкальные спектакли, кино- и анимационные фильмы, цирковое и ледовое шоу для детей и юношества. При поддержке фестиваля было создано 26 видеоверсий конкурсных проектов, за время фестиваля проведено 44 онлайн-трансляции. Всего в конкурсной и внеконкурсной программе показали свои проекты 80 участников.

На последнем фестивале были объявлены 15 лауреатов, в том числе лучшим драматическим спектаклем (младшая возрастная категория) стала постановка "Мой дедушка был вишней" театральной компании "Новый театр" из Воронежа, а победителем в номинации для подростков - "Сочинение про Джобса" театрального проекта "27" из Санкт-Петербурга. Награду за лучший музыкальный спектакль для младшей возрастной категории присудили "Сказкам 1001 ночи" Тюменского драматического театра, а для старшей возрастной группы - постановке "Шинель" Чувашского государственного театра юного зрителя им. Михаила Сеспеля. В номинации "Лучший спектакль театра кукол" победили "Самый лучший папа" Пензенского областного театра "Кукольный дом" и "Бах-бах-бах" Ханты-Мансийского театра кукол.