"Евровидение" посмотрели более 20 млн раз на онлайн-ресурсах в России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Прямой эфир и запись 65-го конкурса "Евровидение" на онлайн-ресурсах Первого канала набрали более 20 млн просмотров. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба российского вещателя.

"На сайте и в официальных группах Первого канала в соцсетях в прямом эфире и в записи "Евровидение" набрало более 20 млн просмотров", - рассказали в пресс-службе.

Трансляции в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" суммарно собрали более 12 млн просмотров от 6,5 млн зрителей. "Выступление Манижи (представлявшей Россию на конкурсе - прим. ТАСС) привлекло наивысшее внимание зрителей соцсетей. Так, первый полуфинал (в котором артистка принимала участие - прим. ТАСС) собрал в четыре раза больше просмотров, чем второй", - отметили на Первом канале.

Выступления российской участницы стали популярными и на официальном YouTube-канале "Евровидения": ролики просмотрели 21 млн раз.

Конкурс "Евровидение" проходил в Роттердаме с 18 по 22 мая. Победителем стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni. Представительница России Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина") заняла девятое место.