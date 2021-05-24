Сербский певец Марко Долаш исполнит военные песни в Музее Победы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сербский телеведущий, актер и певец Марко Долаш даст концерт в Музее Победы в Москве, где исполнит военные песни. Мероприятие пройдет в рамках программы "Балканский путник", сообщили в ее пресс-службе.

"Заключительным аккордом программы станет сольный концерт Марко Долаша "Музыка военного братства" в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе. В зале полководцев прозвучат сербские и русские военные песни", - сказали в пресс-службе.

Марко Долаш известен сербскому зрителю как ведущий программы "С добрым утром, Сербия!" на канале Happy TV, а также по главным ролям в телесериалах, артист стал лицом проекта. Музыкант выступит в московских концертных залах, а также в галерее искусств Зураба Церетели и в музыкальном клубе "ОГИ".

Программа "Балканский путник" начнется 29 мая и продлится 10 дней. В том числе пройдет презентация трилогии российских писателей Елены Зелинской и Татьяны Рыбаковой "Моя прекрасная Сербия", "Моя вкусная Сербия" и "Моя здоровая Сербия". Первую книгу этой серии два года назад президент Сербии Александр Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину. Презентации состоятся на Международном книжном салоне в Санкт-Петербурге и Международной книжной ярмарке в Москве на Красной площади.

Программа направлена на продвижение имиджа Сербии в Москве и Санкт-Петербурге, она проходит под слоганом "Сербия - прекрасная, вкусная и здоровая". Мероприятия и творческие встречи будут транслироваться на канале культура РФ.