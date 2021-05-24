В омском музее открылась выставка о роли Омска в судьбе Достоевского

ОМСК, 24 мая. /ТАСС/. Выставка "Достоевский. Найти человека" открылась в понедельник в Омском областном музее изобразительных искусств им. Врубеля в рамках спецпрограммы "Достоевский и театр" театрального фестиваля "Золотая маска", приуроченной к 200-летию со дня рождения писателя. Цель выставки, на которой представлены редкие книги, документы и произведения искусства, - рассказать о роли Омска, где Достоевский провел несколько лет на каторге, в судьбе и творчестве писателя.

Проект "Достоевский и театр" "Золотой маски" стал одним из центральных событий в праздновании 200-летия со дня рождения знаменитого писателя. Программа проводится в Москве, где она открылась еще в феврале, и в Омске - с 22 по 6 июня. Все представленные в рамках проекта постановки созданы по произведениям Достоевского.

"Мы постарались собрать по максимуму возможный материал, чтобы сделать такой цельный проект, который в интересном, доступном формате рассказывает о том, что такое Достоевский, что такое Омск для Достоевского и чем является Достоевский для Омска. Это очень важная миссия, и мы пытаемся об этом поговорить", - рассказала ТАСС директор музея Фарида Буреева.

По ее словам, задача экспозиции - рассказать о том, что Омск - это не только "гадкий городишко", как его охарактеризовал Достоевский в "Записках из мертвого дома". "Почему-то все забывают о продолжении этой цитаты, о том, что Омск - это место, где писатель встретил очень много благородных людей, которые не дали ему погибнуть", - пояснила Буреева. В экспозиции представлены свыше 60 произведений живописи, графики, скульптуры, редкие книги, документы из архивов Государственного исторического музея и Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля (Москва), омских музеев, исторического архива Омской области и др.

Выставка состоит из инсталляции "Найти человека" и разделов "Записки из Мертвого дома" о пребывании Достоевского в омском остроге; "Мир спасет красота" на основе воспоминаний жены писателя, где рассказывается о любимых произведениях искусства и его духовных идеалах; "Достоевский - культурный герой человечества" - о произведениях писателя, где прослеживается омский след и о роли жителей региона в создании произведений, которые были вдохновлены его творчеством. "Привлекая эти материалы, мы пытаемся рассказать о писателе более емко и объемно", - подчеркнула Буреева.

Одним из уникальных экспонатов стала книга "Краткие выпуски о существе судебных приговоров по политическим и уголовным преступлениям за 1850 год", рассказала ТАСС заместитель директора по научной работе Ирина Симонова. В этот документ, который представлен впервые, внесены данные о всех преступниках, прибывших на омскую каторгу. "По Высочайшей Его Императорского Величества конфирмации <…> преступник Достоевский лишен всех прав [и] состояний, сослан в Сибирь в каторжную работу в крепостях на четыре года с определением потом на службу рядовым", - говорится в записи о писателе.

Достоевский в Омске

Достоевский пробыл на омской каторге с 1850 по 1854 годы. Здесь он работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал снег на улицах города. Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. В конце 1854 года Достоевский был сослан в Семипалатинск, где он пробыл до 1859 года.

Пребывание на омской каторге оказало огромное влияние на творчество писателя. Например, здесь он видел каторжан, которые совершили преступления, подобные преступлениям Раскольникова, наблюдал за ними, общался и видел, как они страдали. Благодаря этому он так точно и убедительно раскрыл психологию Раскольникова. Под впечатлением от заключения в омском остроге написаны и "Записки из Мертвого дома".