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Ильдар Абдразаков впервые выступит в пяти городах России с мая по июль

Артист считает, что это позволит ему поближе узнать свою родину

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Заслуженный артист России, солист Мариинского театра, лауреат премии Grammy Ильдар Абдразаков с 27 мая по 7 июля в рамках организованного им IV Международного музыкального фестиваля впервые выступит в 5 из 7 городах смотра.

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"Я никогда не был ни в Новосибирске, ни в Томске, ни в Тюмени, ни в Тобольске. В Астрахани был, но никогда не пел. Получается, у меня подряд пять дебютов", - рассказал Абдразаков в интервью ТАСС.

Артист отметил, что это позволит ему и коллегам - участникам фестиваля - поближе узнать свою родину. "Так получилось, что в основном мы ездим по контрактам, а контракты чаще в Европе и в Америке. <...> Благодаря фестивалю мы собираемся нашей командой, с моими друзьями, нашими учениками и едем не только порадовать публику, но и сами посмотреть, где мы живем, в какой стране, что у нас в глубинке, какие театры есть, какие концертные залы", - отметил он. По словам певца, городов, готовых принять фестиваль, было больше, концерты в них пройдут в следующем году.

Фестиваль начнется на родине артиста в Уфе. Торжественное открытие на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета Абдразаков приурочил ко дню рождения своего педагога Миляуши Муртазиной. Поздравить ее с 95-летием певец пригласил оперных звезд Елену Стихину, Василия Ладюка, Владислава Сулимского, а также лучших выпускников класса профессора.

Агентство ТАСС выступает генеральным инфопартнером фестиваля.

Теги
Россия
Интервью
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