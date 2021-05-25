Фильмы к 80-летию Битвы под Москвой покажут на фестивале "17 мгновений" в Подмосковье

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Показы военных фильмов, приуроченные к 80-летию Битвы под Москвой, пройдут в рамках V Международного фестиваля имени Вячеслава Тихонова "17 мгновений" в Московской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"Двадцать шестого мая 2021 года в городе Павловский Посад в 19 часов во дворце культуры "Павлово-Покровский" состоится торжественная церемония открытия V Международного фестиваля имени Вячеслава Тихонова "17 мгновений". К 80-летию Битвы под Москвой собрана программа военных картин, вышедшие на экраны в 2020 году: "Зоя" (реж. Леонид Пляскин, Максим Бриус), "Подольские курсанты" (реж. Вадим Шмелев), "Блокадный дневник" (реж. Андрей Зайцев) и "Клятва" (реж. Роман Нестеренко)", - говорится в сообщении.

Показы военных фильмов пройдут на двух площадках - в доме культуры "Октябрь" и в Доме-музее Вячеслава Тихонова.

В пресс-службе напомнили, что традиционно на фестивале пройдет два конкурса - полнометражных игровых фильмов и телевизионных сериалов. В конкурсах будет представлено 12 полнометражных картин и 12 киносериалов.

Также на фестивале запланирована программа внеконкурсных показов и ретроспектив, которая пройдет в кинотеатрах под открытым небом.