Концерт группы "Аквариум" в Нижнем Новгороде перенесли на месяц

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая. /ТАСС/. Концерт Бориса Гребенщикова, запланированный на 25 мая в Нижнем Новгороде, перенесли на 28 июня из-за коммунальной аварии на теплотрассе, сообщается во вторник в группе концертного зала "Юпитер" в социальной сети "ВКонтакте".

"Уважаемые зрители, час назад на теплотрассе "Теплоэнерго" рядом со зданием концертного зала "Юпитер" произошла авария. В данный момент аварию устраняют все экстренные службы, и мы надеемся, что это произойдет максимально оперативно. Однако данное форс-мажорное обстоятельство сделало невозможным проведение сегодняшнего концерта, так как здание концертного зала обесточено по правилам безопасности. Новая дата концерта группы "Аквариум" - 28 июня", - говорится в сообщении.

Все билеты остаются действительными. О возможности возврата билетов не сообщается.

В сообщении отмечается, что касса также временно не работает. Кроме того, по информации концертного зала, спектакль "Искуситель" с Марией Ароновой, Даниилом Спиваковским и Александром Феклистовым, запланированный на 26 мая, перенесли в Театр оперы и балета.