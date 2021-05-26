Ретроспектива художника Александра Токарева откроется в Российской академии художеств

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Выставка члена-корреспондента Российской академии художеств (РАХ) Александра Токарева, представляющая многочастные и монументальные произведения, созданные художником за последние 10 лет, открывается в среду в выставочных залах академии, сообщили в ее пресс-службе.

"Александр Токарев - яркое явление современной отечественной и мировой культуры. Он один из немногих художников, создающих произведения, по масштабу замысла подобные симфоническим полотнам и эпическим кинолентам. Из всех возможных маршрутов автора интересует один - путешествие человека в космосе собственного сознания и подсознания, поиск и открытие истинного "я", - сказали в пресс-службе.

Выставочный проект, который получил название "Иерофании", будет работать до 13 июня. В академии художеств пояснили, что термин "иерофании" заимствован у философа XX века Мирчи Элиаде. Он означает "нечто священное, предстающее перед нами", или "проявление божественного, сакрального в мирском и обыденном".

Главными героями на полотнах Токарева становятся чаще всего художник и его альтер эго - ребенок, чье сознание открыто всему новому. Зрители в том числе увидят триптих "Колизей", работу этого года, повествующую о сакральном пространстве внутренней борьбы.

На выставке представлен также полиптих "Сумасшедшие головы" (2001-2003), посвященный теме непохожести художника. Картина "Нулевой код" (2016) показывает небесные светила, парящие в пространстве, лишенном признаков материальности. В экспозицию были включены работы из серии художника "Человек-Оркестр". "Образ "Человека-Оркестра" стал одним из счастливых открытий, позволил обрести колористическую и пластическую свободу", - рассказали в пресс-службе.

Серия насчитывает до 500 холстов, представляющих своеобразный автопортрет художника. "Я хотел написать симфонию жизни и смерти, где есть и рождение, и любовь, и трагедия. Симфонию космоса, по эмоциональному ощущению близкую к "Страшному суду" или "Апокалипсису". Музыка, которую они играют, только повод к изображению космоса", - цитируют автора в пресс-службе.