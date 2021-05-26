Госоркестр имени Евгения Светланова открыл в Петербурге фестиваль "Музыкальная коллекция"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Государственный академический симфонический оркестр России имени Евгения Светланова открыл в среду в Петербурге XXV международный фестиваль "Музыкальная коллекция", посвященный 100-летию Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Маэстро Владимир Юровский включил в эту программу симфоническую поэму Рихарда Штрауса "Веселые проделки Тиля Уленшпигеля", пьесу для оркестра "Фальстаф" Эдуарда Элгара и Первый фортепианный концерт Иоганнеса Брамса.

Сольную партию исполнил давний друг Филармонии австрийский пианист Рудольф Бухбиндер, который, как он вспомнил, последний раз играл в Большом зале 1 декабря 2019 года - в памятный день кончины маэстро Мариса Янсонса.

"С Петербургской филармонией меня связывают особые чувства, и я очень рад, что участвую в открытии фестиваля, посвященного ее столетию. Петербург для меня это, прежде всего, город высокой культуры, в этом смысле он просто уникален", - сказал пианист на пресс-конференции перед открытием фестиваля. Летом маэстро примет также участие и в фестивале Мариинского театра "Звезды белых ночей", на котором исполнит все фортепианные сонаты Людвига ван Бетховена.

О фестивале

Нынешний фестиваль станет особенно важным событием для Филармонии, потому что на нем старейшая концертная организация России отметит свое 100-летие. Она ведет свой отсчет с 12 июня 1921 года, когда здесь был дан первый концерт из произведений Петра Чайковского. Как сказал дирижер, народный артист России Николай Алексеев, под его управлением заслуженный коллектив России академический оркестр Филармонии полностью повторит ту программу, а слушатели получат на память ксерокопию той первой программки.

На афише фестиваля - имена знаменитых музыкантов из Австрии, Великобритании, Израиля, Северной Македонии, США, Швейцарии, Японии. Некоторые из них не смогли выступить в минувшем декабре на Зимнем фестивале "Площадь Искусств", который был отменен из-за пандемии.

Среди участников "Музыкальной коллекции" - пианисты Елизавета Леонская, Алексей Любимов, Барри Дуглас, Симон Трпчески, Дмитрий Маслеев; скрипачи Джошуа Белл, Саяка Седзи, Илья Грингольц, виолончелист Борис Андрианов, меццо-сопрано Олеся Петрова, тенор Август Амонов.

Вместе с академическими исполнителями в фестивале примут участие знаменитый саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, а также народный артист России Константин Райкин с премьерой моноспектакля "Ай да сукин сын!", ко дню рождения Александра Пушкина.

Основатель и художественный руководитель фестиваля "Музыкальная коллекция" - народный артист СССР Юрий Темирканов.