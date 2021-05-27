В Новосибирске представят оперу "Тоска" спустя 30 лет после последней премьеры

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Оперу "Тоска" итальянского композитора Джакомо Пуччини (1858-1924), сюжет которой рассказывает историю любви певицы и художника на фоне наполеоновских войн, представят в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) спустя 30 лет после последней премьеры. В спектакле впервые на сцене театра выступит испанский вокалист Алехандро Рой, известный работой в Метрополитен-опера, сообщил журналистам на генеральной репетиции спектакля главный дирижер НОВАТа Дмитрий Юровский.

Впервые "Тоска" Джакомо Пуччини была исполнена на новосибирской сцене 65 лет назад, в июне 1956 года. В последний раз спектакль итальянского композитора был поставлен в НОВАТе в 1991 году и стал одним из постановок-долгожителей сибирской сцены.

"Нашему спектаклю, я надеюсь, предстоит развиваться и жить еще многие годы. Испанский певец Алехандро Рой - носитель этой культуры, он один из самых популярных исполнителей Кавародосси (один из главных героев оперы "Тоска") и исполняет это в Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Очень многие артисты рядом с певцами такого уровня тоже растут", - сказал Юровский.

События оперы, мировая премьера которой состоялась в 1900 году, происходят на фоне битвы Наполеона при Маренго в июне 1800 года. В центре сюжета - певица Флория Тоска и ее возлюбленный, художник Марио Каварадосси, который укрывает беглого республиканца. Глава тайной полиции барон Скарпиа, влюбленный в Тоску, намерен не только отыскать беглеца, но и отправить своего соперника на эшафот. В финале оперы, добившись показаний от девушки о беглеце, Скарпиа делает ей непристойное предложение в обмен на спасение возлюбленного. Согласившись, Тоска позднее убивает шефа полиции, однако и сама в итоге становится жертвой обмана.

Премьера оперы пройдет в новосибирском театре 27 и 28 мая. При его создании постановщики воссоздали на сцене НОВАТа Рим эпохи наполеоновских войн - в декорациях узнаются архитектурные символы итальянской столицы, а костюмы к спектаклю отражают веяния итальянской моды начала XIX века. Кроме испанского тенора Алехандро Роя, солировать в опере в роли Флории Тоски будет обладательница сопрано Вероника Джиоева, исполняющая как приглашенная певица ведущие партии в лучших мировых театрах.

"В театре появились новые силы, новые возможности, новые певцы другого поколения, которые сегодня представляют НОВАТ, и я счастлив, что есть целая плеяда исполнителей, обеспечивающая уровень этого спектакля", - поделился с журналистами режиссер "Тоски" Иркин Габитов.

О театре

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Здание театра является крупнейшим зданием театра в РФ. Оно представляет собой сложный архитектурный комплекс и на сегодняшний день имеет статус объекта культурного наследия РФ. В 2020 году НОВАТ вошел в число самых посещаемых театров России наряду с Мариинским и Большим театрами, а также МХАТ им. Чехова.